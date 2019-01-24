Rakiplerini Tuş Etti

60 kilogram güreş müsabakalarında birinciliği kimseye kaptırmayan Alperen Topkaya'a Ardahan'ı temsil etmeye hak kazandı.

60 kilogram güreş müsabakalarında birinciliği kimseye kaptırmayan Alperen Topkaya'a Ardahan'ı temsil etmeye hak kazandı.



Çıldır Lisesi Öğrencilerinden Antrenör Zeki Bayraktar yönetiminde mindere çıkan Alperen Topkaya bütün rakiplerini tuş ederek birinciliği kazandı. Birincilik madalyasını antrenörünün elinden alan Topkaya Türkiye müsabakalarında Ardahan'ı temsil edecek. Birinciliğin mutluluğunu yaşayan Topkaya " Zorlu rakipler karşısında birinciliğe ulaşmaktan dolayı çok mutluyum. Centilmence, fair play ruhuna yakışan müsabakalar oldu. Birinciliği elde etmeme vesile olan antrenörüm Zeki Bayraktar hocama teşekkür ederim. Yarışmaya katılan bütün yarışmacı arkadaşlarıma da saygı ve sevgi içerisinde bir müsabaka olması yönündeki öz verili tavırlarıdan dolayı teşekkür ederim" dedi.



Geleceğin Sporcularını Yetiştireceğiz



Sporcusunun birinci olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Milli Sporcu Zeki Bayraktar " Çıldır Halk Eğitim Müdürlüğü ve Çıldır Çok Programlı Lisesi ile birlikte çalışarak güzel ilçemizde ülkemiz için üst düzey sporcular yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Öğrencim Alperen minder üzerinde kendisine öğretileni en iyi şekilde gerçekleştirerek başarıya ulaşmıştır. Ümit ediyorum ki Türkiye müsabakalarında da en iyi şekilde Ardahan'ı temsil ederek dereceye girecektir.



İmamoğlun'dan Tebrik



Müsabakalarda birinci olan Alperen Topkaya ve Milli Sporcu Zeki Bayraktarı makamında Kabul Eten Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu " Alperen Kardeşimi İlçemize yaşattığı haklı grur için tebrik ediyorum. Spor hayatının başarılı bir şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Sproculuk faaliyetlerinde bizde Çıldır Kaymakamlığı olarak elimizden geleni yapacağız" dedi. - ARDAHAN

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