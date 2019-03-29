Son Dakika Haberleri: Rakipsiz Muhtar Adayı Çalışmalarını Sürdürüyor

Rakipsiz Muhtar Adayı Çalışmalarını Sürdürüyor

1 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde rakipsiz muhtar adayı seçim çalışmasını sürdürüyor.

Rakipsiz Muhtar Adayı Çalışmalarını Sürdürüyor, System.String[]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde rakipsiz muhtar adayı seçim çalışmasını sürdürüyor.

İlçeye bağlı Hacıhalimler köyü muhtarı Yusuf Tanrıkulu, 3 dönemdir muhtar olarak görev yapıyor.

Yeniden aday olan ve karşısına rakip çıkmayan Tanrıkulu, köyde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Gelen traktör ile muhtar, imece işlerinde ve köyün çöplerinin toplanmasında kullanıyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin'e köylerine yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür eden Tanrıkulu, köyün yangın su tankeriyle traktörünün olduğunu, onlar için garaj yaptıklarını anlattı.

Tanrıkulu, köy imam evinin de yapılacağını belirterek, "Diğer mahallelerde de çalışmalarımız var. Hizmet etmek için durmadan çalışmaktayım. Meralar için gübre verdiler. Allah razı olsun devletimizden. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayvancılığı geliştirmek istiyoruz. Köyümüzde meralarımıza gübre atılırsa iyi ot olur ve hayvanlarımız güzel beslenir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:28 Kaynak: AA

Mudurnu, Bolu, Güncel
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