Rakipsiz Muhtar Adayına Tüm Mahalleliden Oy
1 saat önce
Hatay'da, 31 Mart Yerel Seçimlerinde tek başına muhtar adayı olan vatandaş, oyların tamamını alarak yeniden muhtarlığını ilan etti.
Hatay
'da, 31 Mart Yerel Seçimlerinde tek başına muhtar adayı olan vatandaş, oyların tamamını alarak yeniden muhtarlığını ilan etti.
Hatay'ın Hassa
ilçesi Tepebaşı
Köyü'nde muhtarlık yapan Şahin Tintin (57), 31 Mart Seçimlerinde yeniden aday olmaya karar verdi. Köyde başka aday çıkmaması üzerine seçime rakipsiz giren Şahin Tintin, mahalledeki oyların tamamını alarak yeniden muhtar oldu.
424 seçmenin yaşadığı ve 385 seçmenin oy kullandığı mahallede 385 oyun tamamını alan Şahin Tintin, "Bir önceki seçime girdikten sonra, gerekli çalışmaları dürüst ve düzenli yaptığımda dolayı, vatandaşıma gerekli hizmeti yaptığım için vatandaşım beni tek aday görerek teveccüh etti. İnşallah bundan sonra da böyle devam ederiz. Mahallede bana karşı bir muhalif aday veya düşünceye sahip olan çıkmadı. Ben vatandaşlarıma böyle bir görevi bana tekrardan layık gördükleri için teşekkür ediyorum" dedi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:45 Kaynak: İHA
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