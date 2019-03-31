Son Dakika Haberleri: Rakipsiz Muhtar Adayının Erken Zaferi

Rakipsiz Muhtar Adayının Erken Zaferi

34 dakika önce

BALIKESİR'in Edremit ilçe merkezinde 76 seçmenin bulunduğu Hacıtuğrul Mahallesi Muhtarı ve adayı Mustafa Tamet Ulubilgin, tek aday girdiği seçimde erken zafer yaşadı.

Rakipsiz Muhtar Adayının Erken Zaferi, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçe merkezinde 76 seçmenin bulunduğu Hacıtuğrul Mahallesi Muhtarı ve adayı Mustafa Tamet Ulubilgin, tek aday girdiği seçimde erken zafer yaşadı.

Edremit ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nın bir bölümünü kapsayan Hacıtuğrul Mahallesi'nde 85 kişi oturuyor. Edremit'in en eski yerleşim bölgesi olan mahallede işyerleri ve tarihi konutlar bulunuyor. Mahallede ikamet eden 85 kişi içerisinde 76 seçmen bulunuyor. Karşısına aday çıkmayan Hacıtuğrul Mahalle Muhtarı Mustafa Tamer Ulubilgin, rakipsiz girdiği seçimde erken zafer kazanmış oldu. Muhtarlık seçimlerine ilk defa tek aday olarak katıldığını söyleyen Ulubilgin, ziyaretler ve vatandaşlarla tek tek ilgilenmesinin de bu duruma katkı sağladığını söyledi. Ulubilgin, "İlk defa tek adaylı olarak seçime girildi. Seçmenlerin hepsinin sorunlarıyla birebir muhatabım. Bu ilginin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Allah'ın izniyle bugün seçim bitince muhtarlığa tekrar devam edeceğim. Her türlü hizmete katlayarak devam edeceğiz inşallah" dedi. - Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:23 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Meydanı, Balıkesir, Edremit, Güncel
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