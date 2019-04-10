- Sarıtosun köyünden görüntüler
Muhtar Hüseyin Şaşar'ın evinden çalışma görüntüleri
Muhtar Hüseyin Şaşar'ın konuşması "Rakipsiz muhtar" yeniden görevde Tunceli
'nin Ovacık
ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde yaşayan Hüseyin Şaşar, rakibi olmadığı için üçüncü kez muhtar seçilerek köyüne hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyor
Muhtar Hüseyin Şaşar:
"Köyümüzde 9 hane ve 22 seçmen bulunuyor. Köyde üçüncü kez muhtar seçildim ve köylülerime bana oy verdikleri için çok teşekkür ediyorum"
TUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde yaşayan Hüseyin Şaşar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde rakibi olmadığı için üçüncü kez köy muhtarı seçildi.
İlçenin Sarıtosun köyünde 2009 yılındaki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde köy muhtarı seçilen 58 yaşındaki 4 çocuk babası Şaşar, 2014'te de yerel seçimlerde muhtarlığı kazanarak görevini sürdürdü.
Muhtarlık seçimlerinde rakibi olmadığı için 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde yeniden muhtar adayı olan Şaşar, 9 haneli, 22 seçmenli köyünde tekrar muhtar seçildi.
Ovacık'ta "rakipsiz muhtar" olarak anılmaya başlayan Şaşar, yeniden muhtar seçildiği köyüne hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Muhtar Hüseyin Şaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyünde hayvan yetiştiriciliğiyle uğraştığını söyledi.
2009 yılından beri muhtarlık görevini yürüttüğünü belirten Şaşar, rakibi olmadığı için üçüncü kez muhtar seçildiğini anımsattı.
Şaşar, tekrar muhtar seçilmenin mutluluğunu yaşadığına anlatarak, "Köylülerim bana muhtarlık görevini üçüncü kez verdiler. Köyümüzde 9 hane ve 22 seçmen bulunuyor. Köyde üçüncü kez muhtar seçildim ve köylülerime bana oy verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yerel seçimlerde bir başka aday çıkarsa ona yardımcı olacağım." dedi.
Yeni dönemde köyünü daha güzel hale getireceğini ifade eden Şaşar, şunları kaydetti:
"Muhtar olduğum sürede elektrik iletim hattını iyileştirme konusunda adımlar attım. Elektrik direkleri yenilendi. Köyümüzdeki içme suyu sorununu çözdüm. Yazın da köy yolumuzun asfaltlanması için elimden geleni yapacağım. Köydeki tarla sulama kanallarının da yeniden yapılmasını sağlayacağım."