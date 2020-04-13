Mundo Deportivo gazetesine açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki Hırvat oyuncu, kontratının sonuna kadar Barcelona'da kalmak istediğini söyledi.



Sezon başında takımdan gönderilmeye çalışıldığını hatırlatan Rakitic, "Ben istediğiniz her şeyi yapabileceğiniz bir patates torbası değilim." ifadelerini kullandı.



"SAYGI GÖRDÜĞÜM YERDE OLMAK İSTİYORUM"



Rakitic, "İstendiğim ve saygı gördüğüm yerde olmak istiyorum. Eğer o yer burasıysa çok mutlu olurum ama başka bir yer olacaksa da bunun kararını verecek sadece benim, başkası değil." şeklinde konuştu.



Hırvat oyuncu, ligler ertelenmeden önce bu sezon 31 maçta forma giymişti.



