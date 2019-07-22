Son Dakika Haberleri: Rakitic: 'Bu sezonun geçen sezondan daha iyi olacağımızı biliyorum ve yarın göstermeye başlamak istiyoruz.'
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Rakitic: 'Bu sezonun geçen sezondan daha iyi olacağımızı biliyorum ve yarın göstermeye başlamak istiyoruz.'

42 dakika önce

Ivan Rakitic, Tokyo'daki Chelsea'ye karşı yapılan maçtan önce yapılan bir maç öncesi basın toplantısında konuştu. Yarın, FC Barcelona, ilk Rakuten Cup maçında Chelsea ile karşılaşacak.

Ivan Rakitic, Tokyo'daki Chelsea'ye karşı yapılan maçtan önce yapılan bir maç öncesi basın toplantısında konuştu. Yarın, FC Barcelona, ilk Rakuten Cup maçında Chelsea ile karşılaşacak.
Rakitic: 'Bu sezonun geçen sezondan daha iyi olacağımızı biliyorum ve yarın göstermeye başlamak istiyoruz.'
Ivan Rakitic, Chelsea, Tokyo, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:05 
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