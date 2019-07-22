Rakitic: 'Bu sezonun geçen sezondan daha iyi olacağımızı biliyorum ve yarın göstermeye başlamak istiyoruz.'
42 dakika önce
Ivan Rakitic, Tokyo'daki Chelsea'ye karşı yapılan maçtan önce yapılan bir maç öncesi basın toplantısında konuştu. Yarın, FC Barcelona, ilk Rakuten Cup maçında Chelsea ile karşılaşacak.
Ivan Rakitic
, Tokyo
'daki Chelsea
'ye karşı yapılan maçtan önce yapılan bir maç öncesi basın toplantısında konuştu. Yarın, FC Barcelona
, ilk Rakuten Cup maçında Chelsea ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:05
Donk'tan Hasan Şaş paylaşımı Dinamo Bükreş'in hocası Eugen Neagoe maç sırasında kalp krizi geçirdi! Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa fotoğrafını yayınladı Trabzonspor'un Adebayor teklifi ortaya çıktı