Rakka'da 3 yerleşim yerinin Suriyelilerin dönüşüne kapatıldığı iddiası yalanlandı - Son Dakika

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin Rakka'daki 3 yerleşim yerini Suriyeli vatandaşların dönüşüne kapattığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bazı yabancı basın yayın organlarından 'Türk askerlerinin Suriye'nin Rakka bölgesindeki 3 yerleşim yerini vatandaşların dönüşüne kapattığı' iddiası yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Saida, Muallak ve Cebel'de sivil halkın dönüşlerine engel olunduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Söz konusu bölgelerin Barış Pınarı Harekatı öncesinde terör örgütü PKK/ YPG üyelerince yoğunlukla kullanıldığını anımsatan yetkililer, buralarda teröristler tarafından kazılan çok sayıda tünel ve tuzaklanan mayın, el yapımı patlayıcıların olduğunu vurguladı.