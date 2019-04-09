Son Dakika Haberleri: Rakka'da Bomba Yüklü Araç Saldırısı

Rakka'da Bomba Yüklü Araç Saldırısı

30 dakika önce

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Rakka kent merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda çoğu sivil dokuz kişi hayatını kaybetti.

Rakka'da Bomba Yüklü Araç Saldırısı, System.String[]
Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalindeki Rakka kent merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda çoğu sivil dokuz kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rakka kent merkezindeki Nur Caddesi'nde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Patlamada ilk belirlemelere göre çoğu sivil dokuz kişi öldü, altı kişi yaralandı.

Yaralılar tedavi edilmek üzere sağlık noktalarına götürüldü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın "kalesi" olan Rakka, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava destekli operasyonu sonucu 17 Ekim 2017'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgaline girmişti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:24 Kaynak: AA
Rakka, Güncel
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