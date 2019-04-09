Son Dakika Haberleri: Rakka'da Bomba Yüklü Araçla Saldırı

Rakka'da Bomba Yüklü Araçla Saldırı

23 dakika önce

Suriye'nin Rakka şehrinde bomba yüklü bir araç patladı.

Rakka'da Bomba Yüklü Araçla Saldırı, System.String[]
Suriye'nin Rakka şehrinde bomba yüklü bir araç patladı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Suriye medyasında yer alan haberlerde, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye bağlı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolünde bulunan Rakka şehrinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. 2 bombanın, ardından da mayının patladığı olayda hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu ifade edildi. Bazı haber kaynakları ise 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri tarafından kontrol edilen bölgelere yapılan saldırılarda sürekli artış olduğu kaydediliyor. YPG öncülüğündeki ABD destekli grup, DEAŞ militanlarının Suriye'deki son yerleşim bölgelerinde yaşadıkları yenilgiden sonra saldırılarını arttıracağı konusunda uyardı. - RAKKA
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:29 Kaynak: İHA
Suriye, Rakka, 3. Sayfa
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