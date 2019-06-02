Rakka'da çifte patlama: 10 ölü
58 dakika önce
Suriye'nin Rakka kentinde meydana gelen çifte patlamada en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:01 Kaynak: İHA
'nin Rakka
kentinde meydana gelen çifte patlamada en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Suriye'nin kuzeyindeki Rakka kentinde gece saatlerinde çifte patlama meydana geldiği bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, şehrin merkezinde mayın patlaması gerçekleştiği, sonrasında ise Naim Meydanı'nda bomba yüklü bir araçla intihar saldırısı düzenlendiği belirtildi. Patlamalarda 5'i sivil en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Rakka kenti, 2017'den bu yana terör örgütü YPG/ PKK
'nın işgali altında bulunuyor.
(Serkan
Bayar/İHA)
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