Son Dakika Haberleri: Rakka Halkından Ypg/pkk Terör Örgütlerine Karşı Protesto

Rakka Halkından Ypg/pkk Terör Örgütlerine Karşı Protesto

1 saat önce

Suriye'nin Rakka şehrinde yaşayan halk, bölgede bulunan YPG/PKK'ya karşı protesto gösterilerini sürdürüyor.

Rakka Halkından Ypg/pkk Terör Örgütlerine Karşı Protesto, System.String[]
Suriye'nin Rakka şehrinde yaşayan halk, bölgede bulunan YPG/ PKK'ya karşı protesto gösterilerini sürdürüyor.

Rakka kentinde onlarca kişi bir araya gelerek halka işkence, baskı yapan ve son olarak 1 kişiyi öldüren PKK/YPG terör örgütünü protesto etti. Rakka halkı, terör örgütüne ait kontrol noktasını ateşe verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, protesto düzenleyen halk, YPG/PKK terör örgütlerine ait Rakka'daki Elmensura beldesindeki binayı ele geçirdi. Ayrıca terör örgütleri YPG/PKK'nın sürekli olarak halka karşı baskı ve yakalama eylemleri düzenleyerek esnaflardan vergi aldığı belirtildi. - RAKKA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:29 Kaynak: İHA

PKK, Rakka, 3. Sayfa
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