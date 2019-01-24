Rakka Halkından Ypg/pkk Terör Örgütlerine Karşı Protesto
1 saat önce
Suriye'nin Rakka şehrinde yaşayan halk, bölgede bulunan YPG/PKK'ya karşı protesto gösterilerini sürdürüyor.
Suriye
'nin Rakka
şehrinde yaşayan halk, bölgede bulunan YPG/ PKK
'ya karşı protesto gösterilerini sürdürüyor.
Rakka kentinde onlarca kişi bir araya gelerek halka işkence, baskı yapan ve son olarak 1 kişiyi öldüren PKK/YPG terör örgütünü protesto etti. Rakka halkı, terör örgütüne ait kontrol noktasını ateşe verdi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, protesto düzenleyen halk, YPG/PKK terör örgütlerine ait Rakka'daki Elmensura beldesindeki binayı ele geçirdi. Ayrıca terör örgütleri YPG/PKK'nın sürekli olarak halka karşı baskı ve yakalama eylemleri düzenleyerek esnaflardan vergi aldığı belirtildi. - RAKKA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:29 Kaynak: İHA
TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu
Rakka Halkı, Terör Örgütü YPG/PKK'ya 24 Saat Süre Verdi
Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü
TEM'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı