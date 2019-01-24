Son Dakika Haberleri: Rakka Halkından Ypg/pkk Terör Örgütlerine Karşı Protesto

Rakka Halkından Ypg/pkk Terör Örgütlerine Karşı Protesto

29 dakika önce

- Rakka halkından YPG/PKK terör örgütlerine karşı protestoRAKKA - Suriye'nin Rakka şehrinde yaşayan halk, bölgede bulunan YPG/PKK'ya karşı protesto gösterilerini sürdürüyor.

- Rakka halkından YPG/ PKK terör örgütlerine karşı protesto

RAKKA - Suriye'nin Rakka şehrinde yaşayan halk, bölgede bulunan YPG/PKK'ya karşı protesto gösterilerini sürdürüyor.
Rakka kentinde onlarca kişi bir araya gelerek halka işkence, baskı yapan ve son olarak 1 kişiyi öldüren PKK/YPG terör örgütünü protesto etti. Rakka halkı, terör örgütüne ait kontrol noktasını ateşe verdi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, protesto düzenleyen halk, YPG/PKK terör örgütlerine ait Rakka'daki Elmensura beldesindeki binayı ele geçirdi. Ayrıca terör örgütleri YPG/PKK'nın sürekli olarak halka karşı baskı ve yakalama eylemleri düzenleyerek esnaflardan vergi aldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:47 Kaynak: İHA

PKK, Rakka, Güncel
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