Rakka Halkından Ypg/pkk Terör Örgütlerine Karşı Protesto
29 dakika önce
- Rakka halkından YPG/PKK terör örgütlerine karşı protestoRAKKA - Suriye'nin Rakka şehrinde yaşayan halk, bölgede bulunan YPG/PKK'ya karşı protesto gösterilerini sürdürüyor.
- Rakka
halkından YPG/ PKK
terör örgütlerine karşı protesto
RAKKA - Suriye
'nin Rakka şehrinde yaşayan halk, bölgede bulunan YPG/PKK'ya karşı protesto gösterilerini sürdürüyor.
Rakka kentinde onlarca kişi bir araya gelerek halka işkence, baskı yapan ve son olarak 1 kişiyi öldüren PKK/YPG terör örgütünü protesto etti. Rakka halkı, terör örgütüne ait kontrol noktasını ateşe verdi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, protesto düzenleyen halk, YPG/PKK terör örgütlerine ait Rakka'daki Elmensura beldesindeki binayı ele geçirdi. Ayrıca terör örgütleri YPG/PKK'nın sürekli olarak halka karşı baskı ve yakalama eylemleri düzenleyerek esnaflardan vergi aldığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:47 Kaynak: İHA
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