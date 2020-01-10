Rakka ve Haseke DEAŞ'tan sonra PKK yuvası oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rakka ve Haseke DEAŞ'tan sonra PKK yuvası oldu - Son Dakika

Rakka ve Haseke DEAŞ'tan sonra PKK yuvası oldu

6 saat önce

Terör örgütü DEAŞ'ı anlaşmalı şekilde Rakka'dan çıkaran terör örgütü PKK/YPG, Rakka'yı ve Haseke'yi terör üssü olarak kullanmaya devam ediyor.

Rakka ve Haseke DEAŞ'tan sonra PKK yuvası oldu, System.String[]

Terör örgütü DEAŞ'ı anlaşmalı şekilde Rakka'dan çıkaran terör örgütü PKK/ YPG, Rakka'yı ve Haseke'yi terör üssü olarak kullanmaya devam ediyor.


ABD'nin desteğiyle Fırat'ın doğusunu işgal eden, bölge halkına zorla askere alma, zorunlu göç, demografik değişim gibi çeşitli zulümler uygulayan PKK/YPG mensubu teröristler, özellikle Rakka ve Haseke'de hazırladıkları bombalı araçlarla Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları bölgesindeki sivillere ve askeri kontrol noktalarına yönelik saldırılarına devam ediyor. Bölgede çalışmalarını sürdüren güvenlik kaynakları, sivillere karşı yapılan saldırılarda kullanılan bombalı araçların terör örgütü PKK/YPG tarafından Rakka ve Haseke'de hazırlandığını tespit etti. Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki bombalı araç saldırılarının artması sebebiyle yol kontrol noktalarındaki çalışmalarını genişleten Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik yapılan bombalı saldırı sonucu 4 kahraman Türk askeri şehit oldu. Tüm dünyaya DEAŞ ile mücadele ettiği algısını yaymaya çalışan terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ sonrasında DEAŞ'ın kullandığı terör yöntemlerini Fırat'ın doğusunda birebir uygulayarak tüm bölgeye terör ihraç etmeyi sürdürüyor. - ANKARA

Rakka, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:38 Kaynak: İHA
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