Son Dakika Haberleri: Ralli aracı tamamen yandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ralli aracı tamamen yandı

1 saat önce

Türkiye'de bu yıl ikinci defa düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası Türkiye etabında yarışlara katılan Türk ekibinin aracı Sakartepe rampasında cayır cayır yandı.

Ralli aracı tamamen yandı, System.String[]

Türkiye'de bu yıl ikinci defa düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası Türkiye etabında yarışlara katılan Türk ekibinin aracı Sakartepe rampasında cayır cayır yandı.


Bugün başlayan Dünya Ralli Şampiyonası'nın etabında Sakartepe rampasını geçerken Türk ekibine ait olduğu öğrenilen araç aniden yanmaya başladı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen araç yangınına Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler müdahale etti. Yapılan müdahaleye rağmen araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangında pilot Necat Buğra Banaz ve pilot yardımcısı Ahmet Burak Erdener'in yara almadan kurtulduğu öğrenildi.


Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından geçen yıl düzenlenen ve dünyada milyonlarca izleyiciye ulaştırılan yarışların ilkinde de Marmaris'te ormanlık alanda bir otomobil yanmıştı. - MUĞLA

Sakartepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


KKTC'de Türk bayrağını çalan Rum için tutuklama emri çıkarıldı
Endonezya'da bin dolara altın kaplamalı baklava satılıyor Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 75 yaşındaki sapık konuştu: Şeytana uydum Behzat Ç.'de iki kadın oyuncunun öpüşmesi diziye damga vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 22:00:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ralli aracı tamamen yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]