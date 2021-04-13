Ralli Bodrum'a çok yakıştı - Son Dakika

Ralli Bodrum'a çok yakıştı

13.04.2021 13:44
Ralli Bodrum'a çok yakıştı, System.String[]

2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası ilk yarışı olan BOTAV Rally Bodrum, 10-11 Nisan tarihlerinde 81 otomobil ve 162 sporcu ile katılımıyla gerçekleştirildi.

Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından Bodrum Tanıtım Vakfı (BOTAV) ve Bodrum Belediyesi işbirliği ile Spor Toto, Castrol, Evofone, KFC, Oasis Bodrum, Salt Hayat, Rusya-Türkiye İş Konseyi, Azka Otel, Polat Galle Su, TED Bodrum Koleji, Lujo Hotel, Pirelli, Toyscar Bodrum, Power App, Fora Araç Takip, Telsan ve Era Outdoor katkılarıyla düzenlenen ralli BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibinin birinciliği ile sonuçlandı.

10 Nisan akşamı 18.30'da Mindos Kapısı'ndaki start seremonisi ile başlayan organizasyon, 11 Nisan Pazar günü Yalıçiftlik-Kızılağaç bölgesindeki Rasatçı Faik Fethanoğlu ve Saynur Gelendost etaplarının üçer kez geçilmesinin ardından, TED Bodrum Koleji'ndeki finiş podyumunda düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Skoda Fabia R5 EVO İle yarışan Çukurova-Bostancı'nın ardından Castrol Ford Team Türkiye'den Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı Ford Fiesta R5 ile ikinciliği elde ederken, genel klasman üçüncülüğünü kazanan eklip Evofone Rally Team'den Uğur Soylu-Aras Dinçer oldu. Ulusal şampiyona takip eden sürücüler arasındaki özel klasmanda Kategori 2'de Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Onur Aslan, Kategori 3'te Parkur Racing'den Ford Escort MKII ile Üstün Üstünkaya-Kerim Tar, Kategori 1'de de Murat 131 ile Levent Gür-Oytun Albayrak birincilikleri paylaşan isimler oldular. Genel klasmanda ilk 3 sırayı elde eden ekiplerin ödüllerini Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Muğla Geçnlik Spor İl Müdürü Ömer İlman ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras takdim ettiler.

Şevki Gökerman Ralli Kupası'na ise BC Vision Motorsport takımından İsmet Toktaş-Burak Başlık zafere ulaşarak aynı zamanda Pirelli'den 4 adet aslfalt yarış lastiği ödülünün sahibi oldu. Mitsubishi Lancer EVO IX ile Ayhan Germirli-Mustafa Nazik ikinciliğin sahibi olurken, Castrol Ford Team Türkiye'den Emrah Ali Başo -Gürkal Menderes de Ford Fiesta ST ile üçüncülüğü kazandı. Toktaş Kategori 4'te, Başo Kategori 3'te birinciliğe de uzanırken, Castrol Ford Team Türkiye'den Ford Fiesta R2 ile Çağlayan Çelik- Efe Ersoy Kategori 2 ve Fiat Palio ile Cem Doğrular- Erdal Oral da Kategori 1'de birincilik ödüllerinin sahini oldular. Bu ödülleri de, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ile Şevki Gökerman'ın eşi Duygu Gökerman, kızları Zeynep Gökerman Yıldızhan ve Ayşenur Gökerman verdiler.

Ralli Bodrum'a çok yakıştı

Otomobil, Bodrum, Nisan, Ralli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ralli Bodrum'a çok yakıştı - Son Dakika


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