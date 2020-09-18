Ralli Pilotu Thierry Neuville: "Türkiye'de etaplar güzel ama acımasız" - Son Dakika

Ralli Pilotu Thierry Neuville: "Türkiye'de etaplar güzel ama acımasız"

Dünya Ralli Şampiyonası takviminin 5'inci yarışı olan Türkiye Rallisi bugün Marmaris'te başlıyor.

Ralli Pilotu Thierry Neuville:

Dünya Ralli Şampiyonası takviminin 5'inci yarışı olan Türkiye Rallisi bugün Marmaris'te başlıyor. Türkiye'nin zorlu virajından avantajla dönmek isteyen Red Bull sporcusu Thierry Neuville, hedefinin Marmaris'ten zaferle ayrılmak olduğunu söylerken "Etaplar görsel olarak çok güzel ama bazen çok acımasız olabiliyor. Marmaris'te iyi bir sonuç almak istiyorsanız iyi bir denge bulmanız, nerede yavaşlayarak aracınızı koruyacağınızı nerede ise gaza basacağınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Türkiye Rallisi'ni gerçekten çok seviyorum" dedi.

Tüm dünyanın organizasyon yapma konusunda sıkıntı yaşadığı dönemde Türkiye, bir kez daha dünyanın en iyi pilotlarını ağırlıyor. Motorsporlarına verilen uzun aranın ardından yeniden gaza basan Dünya Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağına ev sahipliği yapan Marmaris'te bir kez daha mücadele edecek olan Red Bull sporcusu Thierry Neuville, sezonu ve Türkiye Rallisi'ni değerlendirdi.

"Etaplar çok acımasız"

Uzun bir aradan sonra tekrar yarışlara başlayan Thierry Neuville "Benim için en büyük zorluk, yabancısı olduğum bir parkura sahip bir ralliyle geri dönmekti. 2012'de Estonya'da yarıştım. Ama bu sene rota tamamen değişti ve bazı rakiplerim bu parkuru çok iyi biliyordu. Ancak aynı zamanda şunu da söylemem lazım. Yarıştan önce küçük bir Estonya Rallisi'ne katılma şansım oldu. Bu bana hazırlıklarımda çok yardımcı oldu" dedi. Marmaris'teki yarışla ilgili de konuşan Thierry Neuville, "Oldukça kırıcı bir ralli. Kayalık, dar ve aşırı engebeli etaplarla ormanların arasında yer alan yavaş virajların birleşiminden oluşan bir parkur bizi bekliyor. Etaplar görsel olarak çok güzel ama bazen çok acımasız olabiliyor. Marmaris'te iyi bir sonuç almak istiyorsanız iyi bir denge bulmanız, nerede yavaşlayarak aracınızı koruyacağınızı nerede ise gaza basacağınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Yine de parkurda ve etap yönetiminde pek çok sürpriz karşınıza çıkabiliyor. Başarıda lastikler büyük rol oynuyor. Türkiye Rallisi'ni gerçekten çok seviyorum. Umarım bu hafta sonu da yine hedefimize ulaşabiliriz. Pandemi nedeniyle çok özel zamanlardan geçiyoruz. Herkes için güvenli bir ralli gerçekleştirmek adına tüm tedbirlere harfiyen uyulması için organizatörlerin çok sıkı çalıştığını biliyorum. Bu sayede de yarışma şansına eriştiğimiz için de çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Yeşilbelde ve Çetibeli'ni seviyorum"

Türkiye'deki ralli tutkunlarıyla her zaman harika bir bağ kurduğunu sözlerine ekleyen Thierry Neuville, "Ralli tutkuları gerçek. Türkiye'de yarışmak benim için bu anlamda da büyük bir keyif. Onlara söylemek istediğim şey tüm yarıştan keyif almaları ve hafta sonu boyunca tüm kısıtlamalara ve güvenlik talimatlarına uymaları. En önemlisi, herkesin harika ve güvenli bir ralli takip edebilmesi. Türkiye'deki yüksek sıcaklığın bir yarış için dezavantaj olduğunu söyleyebilirim. Gittikçe artan sıcaklık işleri daha da zorlaştırıyor. Hele ki bir ralli aracında iseniz durum daha da zor. Ama tabii ki bu da oyunun bir parçası ve biz de bununla başa çıkmak zorundayız. Bu yarışın avantajı ise harika görüntüler. Türkiye'ye gelmek benim için her zaman büyük bir mutluluk. İnanılmaz görüntüler eşliğinde yarışıyoruz. Etaplar tamamen kendine özgü. Organizatörler çok iyi bir iş başarıyor. Marmaris'te zor olmalarına karşın rallinin iki uzun etabını yani Yeşilbelde ve Çetibeli'ni seviyorum. Datça etabını da seviyorum. Bu etaplar deniz kıyısında harika görüntüler sunan teknik etaplar oluğu için hoşuma gidiyor" diye konuştu.

"Umarım bir gün tatile de gelirim"

Türkiye'de gezilebilecek çok sayıda harika yerin olduğunu da sözlerine ekleyen Thierry Neuville, "Türkiye harika yemekleri ve çok nazik insanları olan güzel bir ülke. Umarım bir gün tatil planı yapıp daha uzun kalma fırsatım olur" dedi. Geride kalan yarışları da değerlendiren Neuville, "Sezon Monte Carlo'da güzel bir galibiyetle başladı. Ondan sonra işler zorlaştı. İsveç'te 6'ncı olduk. Meksika Rallisi'nin 9'uncu etabında elektrik problemi yaşadığımız ana kadar podyum pozisyonu için savaşıyorduk. Estonya Rallisi'nde süspansiyonumuzu kırana kadar 3'üncü sıradaydık. Power Stage'de ise teknik bir sorun daha yaşadık. Tüm bunların sonucunda Türkiye Rallisi'ne pilotlar sıralamasının 5'incisi olarak geliyoruz. Hedefimiz buradan ayrıldığımızda daha iyi bir konuma yükselmek. Önümüzde üç ayak var ve zor olsa bile şampiyonluk için son kilometreye kadar mücadele edeceğiz" açıklamasını yaptı. Son olarak pilotlarla ilgili yorum yapan Thierry Neuville, "Son yıllarda rekabet çok yüksek. Her rallide inanılmaz mücadeleler yaşanıyor. Tüm WRC sürücüleri çok güçlü ve bu sayede de şampiyonamız çok ilgi çekiyor" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Dünya Ralli Şampiyonası, Marmaris, Türkiye, Ralli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ralli Pilotu Thierry Neuville: 'Türkiye'de etaplar güzel ama acımasız' - Son Dakika Spor

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