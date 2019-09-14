Ralli şampiyonasına protestoya 'pankart yasağı' engeli

Muğla'nın Datça ilçesinde bir grup çevrecinin, Dünya Ralli Şampiyonası'nı protesto girişimi, mahkemenin pankart yasağı engeline takıldı. Ülke imajını zedeleyici veya suç işlemeyi özendiren, kışkırtan Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış afiş ve ilanlara izin verilmeyeceğine yönelik karar nedeniyle yarış alanına gitmeyen topluluk, toplanma alanında açıklama yapıp dağıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından 12-15 Eylül arasında gerçekleştirilen Dünya Ralli Şampiyonası yarışlarının Datça ayağını protesto etmek amacıyla, ellerinde pankart ve dövizlerle yarış alanına girmek istedi. Datça- Marmaris karayolunun 15'nci kilometresindeki bir tatil sitesinin otoparkı önünde, saat 08.00'den itibaren toplanmaya başlayan protestocular, yürüyüş hazırlığı yaparken, olay yerinde bulunan Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kendilerine mahkeme kararını iletti. Datça Sulh Ceza Mahkemesi'nin, ulusal ve uluslararası basın yayın kuruluşlarının yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından izlenmesinin beklendiği yarışlarda, ülke imajını zedeleyici veya suç işlemeyi özendiren, kışkırtan Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış afiş ve ilanlara izin verilmeyeceğine yönelik kararı üzerine yarış alanına gitmeyen çevreciler, bir süre otopark alanında bekledi.

Pankart ve dövizlerle yarış alanına gitmelerine izin çıkmayan çevreciler daha sonra hazırladıkları Türkçe ve İngilizce yazılı dövizleri açıp, burada basın açıklaması yaptı.

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Datça temsilcisi avukat Güngör Erçil, Türkiye'deki 19 Özel Çevre Koruma Bölgesi'nden biri olan Datça'da yapılacak yarışların doğaya büyük zararlar vereceğini söyledi. Yarış alanına gitmek üzere toplandıkları otoparkta, jandarmadan mahkemenin pankart yasağı kararını öğrendiklerini belirten Erçil, Buradaki pankartların hiçbirinde şiddet içeren, şiddeti çağıran, ülkenin imajını bozacak hiçbir yazı olmamasına rağmen, pankartları taşımamız, yarış alanında doğaya zarar verecek olan bu organizasyonu engellemeye yönelik protestolarımız maalesef yasaklandı. Bu nedenle protestomuzu burada yapıyoruz. Pankart ve dövizlerle yarış alanına gitmemiz engellenerek, doğayı korumak isteyen, doğayı seven insanlar olarak düşüncelerimizi açıklama özgürlüğümüz elimizden alınmıştır dedi.