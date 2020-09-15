Ralli Şampiyonasında öncelik çevre, doğa ve sağlık

Bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan, 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5.yarışı Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 18-20 Eylül tarihleri arasında Marmaris'te düzenlenecek. Son iki yıldır 'ülkemizin ev sahipliği yaptığı en büyük spor organizasyonu' olan Türkiye Rallisi, Marmaris'in eşsiz çam ormanları ve muhteşem denizinin güzelliği eşliğinde, dünyaca ünlü pilotları ve ekiplerini ağırlayacak.

Seyircisiz yapılacak ve 18 Eylül Cuma günü başlayacak olan Türkiye Rallisi, Dünyanın en hızlı ralli pilotlarının nefes kesen mücadelelerine sahne olacak. 3 gün boyunca Marmaris, Ula ve Datça bölgelerindeki özel etaplarda devam edecek heyecan, 155 televizyon kanalından canlı yayınlarla tüm Dünya'ya ulaştırılacak. Özellikle çevre konusunda çok hassas davranılan Ralli Şampiyonasında çalışmalar ilgili kurumlar ile birlikte koordineli bir şekilde yapılarak hassasiyetleri göz önünde bulunduracak.

Türkiye Otomobil Sporları federasyonu(TOSFED) Çevre ve kadın komisyonu görevlisi, aynı zamanda FIA nın çevre ve kadın komisyonu Türkiye Temsilcisi ve eski bir Ralli şampiyonu olan Beyza Avcıoğlu, "Bu yarış Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılıyor. Mülki amirler ve toplum kuruluşları ile birlikte çalışıyoruz. Bakanlığımızın bizlere söylediği şartları yerine getirmeden zaten yarışın olması mümkün değil. Hem çevre konusunda hem de pandemi konusunda oldukça hassas çalışmalar yapmaktayız. Öncelikle yarışı yapmamızın amacı, Marmaris'in ve ülkemizin tanıtımını yapmak olduğunu söylemek istiyorum. Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları, İl ve ilçe tarım müdürlüklerinin belirttiği bağlamda dünya standardında tüm sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz" dedi. Avcıoğlu ayrıca sadece mülki amirlerden değil sosyal toplum kuruluşlarından da destek aldıklarını Çevko ve sıfır atık projesi kapsamında onların kurallarına ve onların danışmanlıklarına da baş vurarak çöp ayrıştırma, geri dönüşüm, fidan dikimleri gibi karbon ayak izini en aza indirecek işlemleri yaptıklarını belirtti.

Pandemi ve hijyen kurallarına dikkat edilecek

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu(TOSFED) başkan vekili ve yıllarca ralli pilotluğu yapmış, şampiyonluklar kazanmış Nisa Ersoy ise "Biz buraya bir ay önce geldik, dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu pandemi sürecinde bu yarışmayı yapıp yapamayacağımızı başta Sağlık Bakanlığı ve Sağlık bilim kurulu ile uzun görüşmeler sonucunda karar verdik. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan bu ralli gerekli yerlerden ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan bu tarihlerde yarışın yapılabileceği konusunda da haber geldikten sonra titiz çalışmalarımızda düğmeye bastık. Burada izole bir ortamda çalışıyoruz kendi içimizde tüm önlemlerimizi çalışma arkadaşlarımız ile birlikte aldık maskelerimiz ve dezenfeksiyonlarımız konusunda çok dikkat gösteriyoruz. Şimdi kalabalıklaşmaya başladık bu organizasyonda yaklaşık 1500 kişi çalışıyor, yurt dışından gelen denetmenler, FIA görevlileri, basın, yarışçılar, teknik ekip olarak. Seyircisiz olmasına rağmen tabii ki bu görevliler ile devam eden çalışmada pandemi ile ilgili çatı kuruluşumuz FIA' nında daha önceden ön gördüğünü kılavuzlarda olan protokolleri zaten uygulamamız gerekiyordu. Ülkeye ve Marmaris'e giren her kesin girdiği gün itibari ile Kovid- 19 testleri bizim belirlediğimiz alanlarda İl Sağlık Müdürlüğü'nün destekleri ile yaptırıyoruz. Testlerde şimdiye kadar pozitif çıkmadı şükür. Test yaptıran kişiler sonuçlar çıkana kadar odalarından çıkmıyor. Negatif çıkanlara yeşil bileklik veriyoruz, yaka kartlarını veriyoruz ve organizasyona dahil ediyoruz. Bütün bilgiler bütün raporları biz alıyoruz yani dışarıdan gelen hiç kimse test yaptırmadan bizim belirlediğimiz alanlara giremez, ekipler kendi konakladıkları ve birlikte geldikleri ekipler ile birlikte hareket edecek, üç gün boyunca kim nerede görev yapıyor ise bölgesini koruyacak" diyerek Korona virüse karşı aldıkları tedbirleri anlattı. - MUĞLA