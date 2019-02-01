Ralli Sonrası Yatay Seyrine Devam Ediyor

Yükselişi ile en çok dikkat çeken hisse %6,87'lik yükselişi ile Enerjisa (ENJSA), düşüşü ile en çok dikkat çeken hisse ise BIST 100 içinde -%7,59'luk düşüşü ile KARSN oldu. Hisse senetlerine artan ilgi Merkez Bankası'nın verilerine göre teyit edilmiş durumda. Yabancılar geçen hafta 252 milyon US$'lık menkul kıymet almış olması ve bundaki en önemli faktörü, Türk şirketlerinin global gelişen ülke şirketlerine kıyasla oldukça ucuz seviyelerde bulunması olarak gösterebiliriz. Ayrıca FED'in faiz artırımın da aceleci davranmayacak olması ile birlikte doların küresel bazda değer kaybı bu yükselişi etkileyen başka bir faktördür. Global büyüme endişelerinin arttığı bu ortamda Merkez Bankaları'nın faiz artırımları artık zor görünmekte olup, daha ileri vadede büyümede hızlı yavaşlama durumunda parasal genişleme de söz konusu olabilir.

USDTRY… FED ile Dolar Global Çapta Değer Kaybı Devam Ediyor... FED'in politika faiz kararı ile Dolar endeksinin global bazda değer kaybı devam ediyor. Türk Lirası dün akşam saatlerinde toparlanarak 5,16 seviyelerinin altını test eden dolar sabah saatlerinde 5.20 seviyelerinde seyretmektedir. Türk Lirasındaki reel faiz farkı hala çekiciliğini korumakta olup yabacıların menkul kıymet alımı bu primli seyri devam ettirmektedir. Jeopolitik açıdan ciddi bir risk oluşmaması ve global bazda Amerikan Doları değer kaybetmesine rağmen Mart yerel seçimleri etkisi ile para politikasında erken genişleme riski görülebileceği ve global piyasalardan negatif ayrışabileceğimiz riski halen mevcuttur.

EURTRY… Türk Lirasının Pozitif Ayrışması ile Parite Aşağı Yönlü... Pazartesi ECB Başkanı Draghi'nin açıklamalarından sonra değer kazanan Euro, gelişen ülke para birimlerinin Amerikan Dolarına Karşı değer kazanmasının devam etmesi ile birlikte EURTRY 6.00 seviyesini kırarak dün akşam 5.93 seviyelerini test etmekte olup sabah saatlerinde 5.96 seviyelerinde seyretmektedir.

EURUSD… İtalya Resmen Resesyona Girdi... ECB toplantısında konuşan Draghi'nin ekonomik görünüme ilişkin risklerin aşağı yönlü olduğunu ve Brexit belirsizliğinin bu süreçte önemli bir yer tuttuğunu belirtmesi, ve ardından dün açıklanan ekonomik veriler ile İtalya'nın resmen resesyona girmiş olması global ekonomik resesyona ilişkin beklentileri daha da güçlendiriyor. Amerikan Doların diğer ülke para birimlerine karşı değer kaybı devam ederken EURUSD 1.14 seviyelerinde tutunmaya çalışmaktadır.

XAUUSD… Global Resesyon Endişesi ile Primli Seyrine Devam Ediyor… ABD-Venezuela arasındaki gerilim ile birlikte Venezuela içinde karışıklıkların jeopolitik riskleri, bunun ile birlikte ABD-Çin ticaret görüşmesinde Trump'ın attığı "görüşmeler iyi gidiyor" tweet'ine rağmen nihai anlaşma için çözülmesi gereken konular olduğunu belirttiği için konu ile ilgili belirsizlikler halen devam etmekte. Çin'in ABD'den önemli ölçüde tarım ve enerji ürünü alması konusunda anlaşmaya varılsa da görüşmeleri ileri taşımak için Şubat ortasında ABD'den bir heyet Çin'e gidecek. İtalya'nın resmen resesyona girmesi ile global resesyon endişelerini artmaya devam ettiği konjonktürde ons altının primli yükselişi devam etmekte. Dün 1330 US$ seviyelerini test eden ons altın yine 1318 seviyelerinde seyretmektedir.

GLDGR… Ons Altındaki Değer Kazancına Rağmen Negatif… Global haber akışı ile ons altının güçlü yükselişine rağmen gram altın, Türk Lirası'nın primli seyri ile değer kaybederek 220TL seviyelerinde seyretmektedir.

BRENT… Global Resesyon Endişeleri Küresel Talebi Aşağı Yönlü Etkileyebilir… OPEC üyesi Venezuela'nın yaşadığı siyasi krizin devam etmesi ve ABD-Çin ticaret görüşmesinde belirsizliklerin devam etmesi talep bazlı aşağı yönlü riskleri arttırmaktadır. Venezuela tarafında yaşanabilecek arz sıkıntıları ile beraber petrolün seyri yatay devam etmekte. Yukarı ve aşağı yönlü risklerin dengeli olduğu bu süreçte ilgili haber akışları takip edilmelidir.

S&P 500… 2700 Seviyelerinde Seyrediyor… ABD-Çin ticaret görüşmelerinin iyi gittiği konusunda Trump'ın tweet'i ve açıklanan bilançolar ile dün endeksteki pozitif seyir devam etti. Trump'ın ticaret görüşmelerinde nihai konularda anlaşma için Çin Başkanı Xi ile konuşması gerektiğini belirtmesi ve Çin'in mevcut görüşmeler sonucunda ABD'den tarım ve enerji ürünleri alacağı konusunda anlaşılması bazı genele önemli konularda halen bir çözüm olmadığı göstermekte. Mevcut görüşmelerin ilerlemesi için ABD'den heyet şubat ayı içinde Çin'e gidicek.