Ralli tutkunu Ümit Erdim

Ünlü oyuncu, CNN TÜRK'te ekrana gelen programın bu pazar yayınlanacak bölümünde ralli tutkusunu anlattı. Araba tutkusunun anne ve babasını her zaman korkuttuğunu belirten Erdim, 1 yaşındaki kızı Ses'in geleceğiyle ilgili kendisinin de kaygıları olduğunu itiraf etti.