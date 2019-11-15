Son Dakika Haberleri: Ralli tutkunu Ümit Erdim
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Ralli tutkunu Ümit Erdim

6 saat önce

Ünlü oyuncu, CNN TÜRK'te ekrana gelen programın bu pazar yayınlanacak bölümünde ralli tutkusunu anlattı.

Ralli tutkunu Ümit Erdim, System.String[]

Ünlü oyuncu, CNN TÜRK'te ekrana gelen programın bu pazar yayınlanacak bölümünde ralli tutkusunu anlattı. Araba tutkusunun anne ve babasını her zaman korkuttuğunu belirten Erdim, 1 yaşındaki kızı Ses'in geleceğiyle ilgili kendisinin de kaygıları olduğunu itiraf etti.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:37 
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