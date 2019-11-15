Ralli tutkunu Ümit Erdim
6 saat önce
Ünlü oyuncu, CNN TÜRK'te ekrana gelen programın bu pazar yayınlanacak bölümünde ralli tutkusunu anlattı.
Ünlü oyuncu, CNN TÜRK'te ekrana gelen programın bu pazar yayınlanacak bölümünde ralli tutkusunu anlattı. Araba tutkusunun anne ve babasını her zaman korkuttuğunu belirten Erdim, 1 yaşındaki kızı Ses'in geleceğiyle ilgili kendisinin de kaygıları olduğunu itiraf etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:37
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