Son Dakika Haberleri: Rallici Başkan Adayının Dikkat Çeken Seçim Otobüsü

Rallici Başkan Adayının Dikkat Çeken Seçim Otobüsü

1 saat önce

Rallici başkan adayının dikkat çeken seçim otobüsü Marmaris Belediye Başkan Adayı Yazıcı'nın dikkat çeken seçim otobüsüMUĞLA - AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'nın seçim otobüsü ilçede ilgi çekiyor.

Rallici Başkan Adayının Dikkat Çeken Seçim Otobüsü, System.String[]
Rallici başkan adayının dikkat çeken seçim otobüsü
Marmaris Belediye Başkan Adayı Yazıcı'nın dikkat çeken seçim otobüsü

MUĞLA - AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'nın seçim otobüsü ilçede ilgi çekiyor. Dikkat çeken seçim otobüsün üzerinde Yazıcı'nın fotoğrafı ve seçim sloganı bulunuyor.
Bursaspor'u şampiyon yapan başkan merhum İbrahim Yazıcı'nın oğlu Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu eski başkanı Serkan Yazıcı, AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı oldu. Dört kez Türkiye Ralli Şampiyonluğu'nu kazanan Serkan Yazıcı'nın adaylığı sonrasında mitinglerde kullanacağı seçim otobüsü ise gündeme oturdu. Otobüse ilginç görüntüsünden dolayı "Transformers" yakıştırması yapılırken reklamla giydirilen otobüsün üzerinde Yazıcı'nın fotoğrafı ve "Belediye İşi Gönül İşi" sloganı bulunuyor. Otobüsle ilgili sosyal medyada da birçok yorum yapılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:09 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Marmaris, Serkan, Politika
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