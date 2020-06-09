Rallide dijital şampiyona başlıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından dünyada motor sporlarına en çok yatırım yapan Red Bull iş birliği, Spor Toto ve Shell Helix katkılarıyla düzenlenen TOSFED Dijital Ralli Şampiyonası'nın kayıtları devam ediyor.

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, kayıtları 13 Haziran akşamına kadar devam edecek şampiyonanın elemeleri ise 15-19 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Hem bilgisayar (PC) hem de Playstation platformları üzerinden eş zamanlı WRC8 oyunuyla düzenlenecek elemelerde, katılımcılar en iyi 14 sürücü arasına girerek şampiyonada yarışmaya hak kazanmak için mücadele edecek.

Elemeler sonunda belirlenecek katılımcıları 7 ayaktan oluşan zorlu bir sezon bekliyor.

Şampiyona 27 Haziran tarihinde koşulacak Monte Carlo Rallisi ile başlarken, sırasıyla İsveç, Finlandiya, Almanya, Katalonya, Korsika rallilerinin ardından 26 Eylül tarihinde Türkiye Rallisi ile son bulacak.

Sezon sonunda en yüksek puanı elde eden sürücü 2020 TOSFED Dijital Ralli Şampiyonu unvanı ve 10.000 lira ödül kazanırken, ikinci 6.000 lira, üçüncü de 4.000 liralık ödülün sahibi olacak.

Kayıtları 13 Haziran Cumartesi akşamı sona erecek şampiyonaya katılım detayları TOSFED'in internet sitesinde yer alıyor.