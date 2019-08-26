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Rally aracı yarışta devrildi, yaralı sürücü helikopter ambulansla Konya'ya getirildi

1 saat önce

Rally aracı yarışta devrildi, yaralı sürücü helikopter ambulansla Konya'ya getirildiKONYA - Abant'tan başlayıp 2 bin 300 kilometrelik bir rota üzerinden Göbeklitepe'de tamamlanacak olan TransAnatolia 2019 Rally Raid'in ikinci gününde bir yarışçı kaza geçirdi.

Rally aracı yarışta devrildi, yaralı sürücü helikopter ambulansla Konya'ya getirildi

KONYA - Abant'tan başlayıp 2 bin 300 kilometrelik bir rota üzerinden Göbeklitepe'de tamamlanacak olan TransAnatolia 2019 Rally Raid'in ikinci gününde bir yarışçı kaza geçirdi.

Yarışçılar ikinci günde Haymana'dan başlayıp Tuz Gölü, Sultanhanı, Obruk Gölleri, Meke ve Acıgöl parkurunda yarışmaya başladı. Yarışçılardan Selçuk Necati Bektaş'ın aracı Aksaray'ın Eskil ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Kaza üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yaralı Bektaş'a ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra helikopter ambulansa Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Göbeklitepe, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:10 Kaynak: İHA
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