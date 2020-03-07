Rally Halikarnassos yarışlarına doğru - Son Dakika

Motosiklet, ATV ve 4x4 araçların yarışacağı Rally Halikarnassos Yarışmasının 16-19 Nisan'da düzenleneceği bildirildi.



Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek Çağdaş Holding Rally Halikarnassos, 550 kilometrelik bir parkurda heyecan dolu anlar yaşatacak.

4x4 otomobil, motosiklet, SSV ve ATV'ler, Ralli ve Raid sınıfları olarak iki kategoride yarışacak.

Ralli kategorisiyle aynı parkuru takip eden Raid kategorisi, motor sporları ve doğa tutkunlarını bir araya getiren, sürat gerektirmeyen, navigasyon becerisini ön plana çıkartan rekabetle geçecek.

Organizasyona bu yıl Türklerin ağırlıkta olduğu 80 civarı araç katılması bekleniyor.

Deniz kenarında gerçekleşecek açılış partisiyle dört gün sürecek macerada Yalıçiftlik kamp alanında konaklayacak olan yarışçılar, hırsla ve heyecanla yarışırken aynı zamanda Bodrum, Datça ve Gökova'nın eşsiz güzelliklerinin de keyfini çıkaracak.