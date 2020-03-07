Rally Halikarnassos yarışlarına doğru - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rally Halikarnassos yarışlarına doğru - Son Dakika

Rally Halikarnassos yarışlarına doğru

6 saat önce

Motosiklet, ATV ve 4x4 araçların yarışacağı Rally Halikarnassos Yarışmasının 16-19 Nisan'da düzenleneceği bildirildi.

Rally Halikarnassos yarışlarına doğru, System.String[]

Motosiklet, ATV ve 4x4 araçların yarışacağı Rally Halikarnassos Yarışmasının 16-19 Nisan'da düzenleneceği bildirildi.


Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek Çağdaş Holding Rally Halikarnassos, 550 kilometrelik bir parkurda heyecan dolu anlar yaşatacak.

4x4 otomobil, motosiklet, SSV ve ATV'ler, Ralli ve Raid sınıfları olarak iki kategoride yarışacak.

Ralli kategorisiyle aynı parkuru takip eden Raid kategorisi, motor sporları ve doğa tutkunlarını bir araya getiren, sürat gerektirmeyen, navigasyon becerisini ön plana çıkartan rekabetle geçecek.

Organizasyona bu yıl Türklerin ağırlıkta olduğu 80 civarı araç katılması bekleniyor.

Deniz kenarında gerçekleşecek açılış partisiyle dört gün sürecek macerada Yalıçiftlik kamp alanında konaklayacak olan yarışçılar, hırsla ve heyecanla yarışırken aynı zamanda Bodrum, Datça ve Gökova'nın eşsiz güzelliklerinin de keyfini çıkaracak.

Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin en zengin 100 ismi belli oldu
Ağaç motorunun sıçramasıyla şah damarı kesilen genç hayatını kaybetti Uzmanlar en çok merak edilen soruyu cevapladı: Koronavirüs, havaların ısınmasıyla sona erecek mi? Yunan askerlerinin batırmaya çalıştığı botta bulunan küçük mülteci kız korku dolu anları anlattı

Son Dakika Haberleri
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 22:29:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rally Halikarnassos yarışlarına doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]