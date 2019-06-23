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"Rallye Aero France"

1 saat önce

Tanıt, yükselt, köprü kur, güçlen sloganıyla 1995'ten beri her yıl düzenlenen "Rallye Aero France" sportif havacılık rallisine katılan üç farklı modelden oluşan 17 amatör uçaklık kafile, Samsun'a ulaştı.

Tanıt, yükselt, köprü kur, güçlen sloganıyla 1995'ten beri her yıl düzenlenen "Rallye Aero France" sportif havacılık rallisine katılan üç farklı modelden oluşan 17 amatör uçaklık kafile, Samsun'a ulaştı.
Birçok ülkeden pilotları bir araya getiren ve yaklaşık çeyrek asırdır sürdürülen havacılık rallisi, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan çok sayıda gönüllünün desteğiyle gerçekleştiriliyor.
Ralli, her yıl olduğu gibi Fransa'dan başladı. 40 kişiden oluşan 17 uçaklık ralli ekibi, en son Rusya'nın Soçi Havalimanı'ndan havalanarak PIC Cenneti ev sahipliğinde Samsun Çarşamba Havalimanı'na geldi.
Etkinliğe katılan pilotları karşılayan İstanbul Boğaziçi Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Turgut Kulaçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa Havacılık Federasyonu üyesi amatör sporcuların 24 yıldır farklı ülkelere gittiklerini söyledi.
Rallye Aero France Sportif Havacılık Rallisi'nin 2018 yılında yine Türkiye'ye geldiğini, İstanbul, Kapadokya ve Samsun'u gezip devamında Gürcistan'a gittiğini belirten Kulaçoğlu, şunları kaydetti:
"Bu seneki turlarında ise Rusya Soçi'den başlayarak Avrupa'dan kuzeyi dolaşıp 14 günlük bir tur yaptılar ve Türkiye'yi tanıdıkları için dönüş rotasına Türkiye'yi dahil ettiler. Geçen yıl Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde ağırlamıştık. Şimdi burada tekrar onları ağırlıyoruz. Buradaki ikmalleri tamamlandığında İstanbul'a geçecekler ve turları bittiği için ülkelerine dönecekler."
PIC Cenneti Genel Müdürü Ulukan Abacı ise gerçekleştirilen rallinin Türkiye'nin tanıtımı için önem taşıdığını ifade ederek, amatör sporcuların geçen yıl yaptıkları ev sahipliğinden memnun kaldıkları için bu yıl tekrar Türkiye'yi rotalarına koyduklarını aktardı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:31 Kaynak: AA
Türkiye, Samsun, Güncel
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