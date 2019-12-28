Ramada by Wyndham Van Oteli, mülteci çocuklarını ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ramada by Wyndham Van Oteli, mülteci çocuklarını ağırladı - Son Dakika

Ramada by Wyndham Van Oteli, mülteci çocuklarını ağırladı

6 saat önce

Ramada by Wyndham Van Oteli, mülteci çocuklarını kahvaltıda ağırladı.

Ramada by Wyndham Van Oteli, mülteci çocuklarını ağırladı, System.String[]

Ramada by Wyndham Van Oteli, mülteci çocuklarını kahvaltıda ağırladı.


Ramada by Wyndham Van Oteli, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Van Gölü Çocuk Destek Müdürlüğü bünyesindeki mülteci çocuklarını kahvaltıda ağırladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ramada by Wyndham Van Oteli Müdürü Mustafa Öksüz, yeni yıl öncesi mülteci çocuklarına yönelik güzel bir etkinlik olduğunu ifade ederek, "Van Gölü Çocuk Destek Müdürlüğü ile irtibata geçerek kendilerini ağırlamak istediğimizi söyledik. Kendileri de bunu olumlu karşıladılar. Bu gün de mülteci çocuklarımızla birlikte hem kahvaltı yapma hem de sohbet etme fırsatımız oldu. Sanki kendi çocuklarımızla ilgileniyormuşuz gibi hissettik. Bunları gördükçe bizler seviniyoruz. Katılım da güzel oldu. İnşallah çok güzel bir gelecek onları bekliyordur. Ramada by Wyndham Van Oteli olarak sosyal sorumluluk çerçevesinde bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz. Ben bu anlamda davetimize iştirak eden Van Gölü Çocuk Destek Müdürlüğü yönetimine çok teşekkür ediyorum" dedi.


Van Gölü Çocuk Destek Müdürü Harun Kızıltaş ise etkinlikte 13-18 yaş arası 40 erkek yabancı uyruklu çocuğun yer aldığını dile getirerek, "Ülkemiz medeniyet olarak birçok ırka, birçok ülkeye ev sahipliği yapıyor. Misafirperverliğimizi, dostluğumuzu bu tür etkinliklerle göstermemiz bizi mutlu ediyor. Böyle desteklerin devam etmesini bekliyoruz. Bizler bu anlamda bu anlamlı etkinlikten ötürü Ramada by Wyndham Van Oteli yetkililerine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:31 Kaynak: İHA
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