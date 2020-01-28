Ramada by Wyndham Van Oteli, sevgi evlerinde kalan çocukları ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Ramada by Wyndham Van Oteli, sevgi evlerinde kalan çocukları ağırladı - Son Dakika

Ramada by Wyndham Van Oteli, sevgi evlerinde kalan çocukları ağırladı

6 saat önce

Ramada by Wyndham Van Oteli, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Edremit Sevgi Evlerinde kalan çocukları ağırladı.

Ramada by Wyndham Van Oteli, sevgi evlerinde kalan çocukları ağırladı, System.String[]

Ramada by Wyndham Van Oteli, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Edremit Sevgi Evlerinde kalan çocukları ağırladı.


Ramada by Wyndham Van Oteli, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Edremit Sevgi Evlerinde kalan çocukları kahvaltıda ağırladı. Otelde düzenlenen kahvaltıda sevgi evlerinde kalan 100 çocuğu ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Ramada by Wyndham Van Oteli Müdürü Mustafa Öksüz, "Edremit Sevgi Evleri yetkilileri ile görüşerek, orada kalan çocuklarımızı ağırlamak istediğimizi söyledik. Kendileri de bunu olumlu karşıladılar. Bugün de bu çocuklarımızla birlikte hem kahvaltı yapma hem de sohbet etme fırsatımız oldu. Güzel bir birliktelik yaşadık. Hem onlar keyifli saatler geçirdiler hem bizler. Ramada by Wyndham Van Oteli olarak sosyal sorumluluk çerçevesinde bu tür etkinliklerimiz bundan sonrada devam edecektir. Ben bu anlamda davetimize iştirak eden Edremit Sevgi Evleri yetkililerine çok teşekkür ediyorum" dedi.


Edremit Sevgi Evleri Müdürü Macit Şimsek ise bu anlamlı davetlerinden ötürü Ramada by Wyndham Van Oteli yetkililerine teşekkür etti. - VAN

Sevgi Evleri, Edremit, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mühüre rağmen hasarlı binalara geri döndüler! Ölüme meydan okuyarak yaşıyorlar
Stilist Eliz Sakuçoğlu, sevgilisiyle arabada öpüşürken görüntülendi Esra Erol, internetten tanıştığı adamla ilişkiye giren evli kadına fena patladı Otel odasında bir adamla yakalanan kadını, Endonezya'nın ilk "kadın kırbaç ekibi" cezalandırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 20:38:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ramada by Wyndham Van Oteli, sevgi evlerinde kalan çocukları ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]