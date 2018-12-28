“Ramakkala Bildirim Sistemi” ile “Altın Eldiven”
1 saat önce
Coşkunöz Kalıp Makina AŞ, Türk Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) düzenlediği MESS İş Sağlığı ve Güvenliği Yarışması'nda Altın Eldiven kategorisinde ödüle layık görüldü.
Coşkunöz Kalıp Makina AŞ, Türk Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) düzenlediği MESS İş Sağlığı ve Güvenliği Yarışması'nda Altın Eldiven kategorisinde ödüle layık görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:20
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