Son Dakika Haberleri: “Ramakkala Bildirim Sistemi” ile “Altın Eldiven”

“Ramakkala Bildirim Sistemi” ile “Altın Eldiven”

1 saat önce

Coşkunöz Kalıp Makina AŞ, Türk Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) düzenlediği MESS İş Sağlığı ve Güvenliği Yarışması'nda Altın Eldiven kategorisinde ödüle layık görüldü.

“Ramakkala Bildirim Sistemi” ile “Altın Eldiven” , System.String[]
Coşkunöz Kalıp Makina AŞ, Türk Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) düzenlediği MESS İş Sağlığı ve Güvenliği Yarışması'nda Altın Eldiven kategorisinde ödüle layık görüldü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:20 

Coşkunöz, Ekonomi
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