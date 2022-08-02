Filistin Başbakanı, İsrail'in Vergi Gelirlerini Kesmesini Kınadı - Son Dakika
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Filistin Başbakanı, İsrail'in Vergi Gelirlerini Kesmesini Kınadı

02.08.2022 16:12
Filistin Başbakanı, İsrail'in Vergi Gelirlerini Kesmesini Kınadı

RAMALLAH, 2 Ağustos (Xinhua) -- Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye Pazartesi günü, İsrail'in Filistin Yönetimi adına topladığı vergi gelirinin 600 milyon şekelini (176 milyon ABD doları) ödememe kararının, Filistin Yönetimi'nin mali krizini daha da zorlaştırdığını söyledi.

RAMALLAH, 2 Ağustos (Xinhua) -- Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye Pazartesi günü, İsrail'in Filistin Yönetimi adına topladığı vergi gelirinin 600 milyon şekelini (176 milyon ABD doları) ödememe kararının, Filistin Yönetimi'nin mali krizini daha da zorlaştırdığını söyledi. Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, Filistin kabinesinin haftalık toplantısında konuşan Iştiyye, "İsrail'in adaletsiz ve yasadışı kararı bir korsanlık ve mali krizlerimizi başka boyuta taşıyor" dedi. Iştiyye, "Bu, Filistin liderliğini, mahkumların ailelerine verdiği sözleri tutmaktan vazgeçirmeyecek" diye de ekledi. İsrail Pazar günü yaptığı açıklamada, Filistin'in vergi gelirlerinin kesilmesinin, Filistin'in İsraillilere "saldıranlar" için tazminat ödemesine karşılık yapıldığını söyledi. Filistin Yönetimi son birkaç aydır İsrail'in vergi gelirlerinden kesinti yapması ve dış yardım eksikliği nedeniyle Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki 134.000 kamu görevlisine maaş ödemekte zorlanıyor. Mali kriz nedeniyle maaşların sadece yüzde 70 ila yüzde 80'i ödenebildi. 1993 Oslo barış anlaşmalarına göre, İsrail, Filistin Yönetimi hazinesine aktarılmak üzere vergi topluyor.

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Kaynak: Xinhua

Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Başbakanı, İsrail'in Vergi Gelirlerini Kesmesini Kınadı - Son Dakika

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