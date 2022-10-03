Kaynaklar: İsrail Askerleri Ramallah'ta İki Filistinliyi Öldürdü

RAMALLAH, 3 Ekim (Xinhua) -- Filistin güvenlik kaynakları ve görgü tanıklarının verdiği ifadelere göre, Batı Şeria'nın merkezinde yer alan Ramallah'ın kuzeyinde Pazartesi günü iki Filistinli İsrail askerlerince öldürüldü ve yaralanan bir Filistinlinin durumu da kritik. Xinhua'ya konuşan güvenlik kaynakları İsrail ordusu güçlerinin kent yakınındaki Jalazone mülteci kampına baskın düzenlediğini ve bölgede seyreden Filistinlilere ait bir araca ateş açarak iki Filistinliyi öldürdüğünü, bir diğerini de yaraladığını söyledi. Kaynakların verdiği bilgiye göre, hayatını kaybeden iki kişinin mülteci kampında yaşayan Basel Basbous ve Khalid Anbar olduğu belirlendi. Yaralının da Beir Zeit kasabasından Salamah Ra'fat olduğu kaydedildi.

Filistinli görgü tanıkları askerlerin hayatını kaybeden Filistinlilerin cesetlerini götürdüğünü ve üçüncü bir kişiyi de gözaltına aldığını ifade etti. Öte yandan, İsrail ordusu sözcüsünden gelen açıklamada İsrail askerlerinin Pazartesi günü şafak öncesi saatlerde Ramallah yakınındaki bir gözaltı baskını sırasında askerleri ezerek kaçmaya çalışan iki Filistinliyi vurarak öldürdüğü kaydedildi. Sözcünün verdiği bilgiye göre, birlikler "bir terör şüphelisini" gözaltına almak için Jalazone mülteci kampında bir operasyon düzenlediği sırada bir araç hızlanarak askerlere doğru yaklaştı. İslami Direniş Hareketi (Hamas) Sözcüsü Abdullatif el-Kanu ise Gazze'de gerçekleştirdiği basın açıklamasında, Ramallah yakınlarında iki Filistinlinin öldürülmesinin "İşgalin Batı Şeria'daki insanlara yönelik artırılmış saldırganlığı çerçevesinde yaşandığını" söyledi. Sözcü, "İşgalin saldırganlığı ve işlediği suçlar, ona topraklarımızda güvenlik sağlamayacak, sadece ve sadece sahip olduğu tüm araçlarla ona karşı koymak için halkımızın direnişini ve ısrarını artıracak" diye konuştu. İsrail ve Filistinliler arasındaki gerilim, İsrail ordusunun askeri faaliyetlerini ve Batı Şeria'daki Filistinli militanlar ile aktivistlere yönelik operasyonlarını artırmasıyla birlikte son birkaç aydır yükseliyor.