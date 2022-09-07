Filistin Başbakanı: İsrail'in Filistinli Stk'ları Kapatması Geçersiz ve Yasadışı

RAMALLAH, 7 Eylül (Xinhua) -- Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye Salı günü, İsrail'in Filistinli insan hakları örgütlerini ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) kapatmasının "geçersiz ve yasadışı" olduğunu söyledi. Iştiyye bu açıklamasını, Ağustos ayında Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail tarafından kapatılan Filistinli bir STK'yı ziyareti sırasında yaptı. Iştiyye'ye bu ziyarette, farklı ülkelerden ve AB'den diplomatların yanı sıra uluslararası insan hakları örgütlerinin üyeleri de eşlik etti. 18 Ağustos'ta İsrail ordusu yedi Filistinli STK'yı kapattı ve mallarına el koydu. Ordu, kapatılan STK'ların Filistin Halk Kurtuluş Cephesi için çalıştığını belirten Arapça ve İbranice bir bildiri yayınladı. Kapatılan STK'ların "Filistin hükümetinden resmi lisans aldıktan sonra Filistin yasaları çerçevesinde faaliyet gösterdiğini" ileri süren Iştiyye, "İşgalci gücün (İsrail) hiçbir şekilde Filistin özgürlüklerine ve Filistin kurumlarına saldırma hakkı yoktur" dedi.

Iştiyye, insan hakları kurumlarının temel görevinin "İsrail makamlarının Filistin halkına karşı sistematik ve organize bir şekilde gerçekleştirdiği ihlalleri ortaya çıkarmak" olduğuna dikkat çekti. Kapatılan yedi STK'nın yöneticileri, İsrail ordusunun emirlerine karşı gelerek kapalı olan ofislerini yeniden açtı. Iştiyye diplomatlara ve insan hakları savunucularına, İsrail ordusunun Ocak ayının başından bu yana 85 Filistinliyi öldürdüğünü ve İsrail ordusunun Filistin kasaba ve şehirlerine yaptığı günlük baskınlar sırasında Batı Şeria'nın tamamında 1500'den fazla kişinin tutuklandığını söyledi. AB'nin Filistin toprakları temsilcisi Sven Kon von Burgsdorff, İsrail'in kararını ve "İsrail güçlerinin STK'ların ofislerini bastıklarında ve mülklerine ve dosyalarına el koyduklarında başlattığı şiddetli saldırıyı" sert şekilde kınadığını söyledi. Von Burgsdorff, AB'nin bu kurumları desteklemeye ve finanse etmeye devam edeceğini ve bu karara karşı koyma adımlarına destek vereceğini teyit etti. Von Burgsdorff, kapatılan STK'ların insan hakları alanındaki rolünü ve etkinliğini övdü.