Filistin Başbakanı: İsrail'in Filistinli Stk'ları Kapatması Geçersiz ve Yasadışı - Son Dakika
Üye Girişi

Filistin Başbakanı: İsrail'in Filistinli Stk'ları Kapatması Geçersiz ve Yasadışı

07.09.2022 17:10
Filistin Başbakanı: İsrail'in Filistinli Stk'ları Kapatması Geçersiz ve Yasadışı

RAMALLAH, 7 Eylül (Xinhua) -- Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye Salı günü, İsrail'in Filistinli insan hakları örgütlerini ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) kapatmasının "geçersiz ve yasadışı" olduğunu söyledi.

RAMALLAH, 7 Eylül (Xinhua) -- Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye Salı günü, İsrail'in Filistinli insan hakları örgütlerini ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) kapatmasının "geçersiz ve yasadışı" olduğunu söyledi. Iştiyye bu açıklamasını, Ağustos ayında Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail tarafından kapatılan Filistinli bir STK'yı ziyareti sırasında yaptı. Iştiyye'ye bu ziyarette, farklı ülkelerden ve AB'den diplomatların yanı sıra uluslararası insan hakları örgütlerinin üyeleri de eşlik etti. 18 Ağustos'ta İsrail ordusu yedi Filistinli STK'yı kapattı ve mallarına el koydu. Ordu, kapatılan STK'ların Filistin Halk Kurtuluş Cephesi için çalıştığını belirten Arapça ve İbranice bir bildiri yayınladı. Kapatılan STK'ların "Filistin hükümetinden resmi lisans aldıktan sonra Filistin yasaları çerçevesinde faaliyet gösterdiğini" ileri süren Iştiyye, "İşgalci gücün (İsrail) hiçbir şekilde Filistin özgürlüklerine ve Filistin kurumlarına saldırma hakkı yoktur" dedi.

Iştiyye, insan hakları kurumlarının temel görevinin "İsrail makamlarının Filistin halkına karşı sistematik ve organize bir şekilde gerçekleştirdiği ihlalleri ortaya çıkarmak" olduğuna dikkat çekti. Kapatılan yedi STK'nın yöneticileri, İsrail ordusunun emirlerine karşı gelerek kapalı olan ofislerini yeniden açtı. Iştiyye diplomatlara ve insan hakları savunucularına, İsrail ordusunun Ocak ayının başından bu yana 85 Filistinliyi öldürdüğünü ve İsrail ordusunun Filistin kasaba ve şehirlerine yaptığı günlük baskınlar sırasında Batı Şeria'nın tamamında 1500'den fazla kişinin tutuklandığını söyledi. AB'nin Filistin toprakları temsilcisi Sven Kon von Burgsdorff, İsrail'in kararını ve "İsrail güçlerinin STK'ların ofislerini bastıklarında ve mülklerine ve dosyalarına el koyduklarında başlattığı şiddetli saldırıyı" sert şekilde kınadığını söyledi. Von Burgsdorff, AB'nin bu kurumları desteklemeye ve finanse etmeye devam edeceğini ve bu karara karşı koyma adımlarına destek vereceğini teyit etti. Von Burgsdorff, kapatılan STK'ların insan hakları alanındaki rolünü ve etkinliğini övdü.

YORUMLAR
500
Filistin Başbakanı Iştiyye ve batılı diplomatlar, İsrail'in 6 STK'yi kapatma kararını reddetti Filistin Başbakanı Iştiyye ve batılı diplomatlar, İsrail'in 6 STK'yi kapatma kararını reddetti
Kaynak: Xinhua

Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Başbakanı: İsrail'in Filistinli Stk'ları Kapatması Geçersiz ve Yasadışı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:46 Galatasaray'dan bir transfer daha! Genç stoper Mathias Ross ile anlaşma sağlandı
16:39 90'lı yılların yıldızı Şahsenem'den ağızları açık bırakan itiraf: Ailem beni karanlık odaya kilitledi
16:29 CHP'li Özgür Özel'den AK Parti'ye sert tepki: Şeker nerede?
16:14 Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz
16:12 Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:27 Dövme yaptırmaya gelen bir kişi önce dövülüp ardından bıçaklandı! Yaralının sigara paketini verdiği bir kişiyse olay yerinden kaçtı
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 17:10:48. #1.12#
SON DAKİKA: Filistin Başbakanı: İsrail'in Filistinli Stk'ları Kapatması Geçersiz ve Yasadışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement