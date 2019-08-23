Son Dakika Haberleri: - Ramallah'da El Yapımı Bomba Patladı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Son Dakika Güncel Haber

- Ramallah'da El Yapımı Bomba Patladı: 1 Ölü, 2 Yaralı

1 saat önce

- Ramallah'da el yapımı bomba patladı: 1 ölü, 2 yaralıRAMALLAH - Batı Şeria'da el yapımı bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 İsrailli yerleşimci hayatını kaybederken, 2 İsrailli de ağır yaralandı.

- Ramallah'da el yapımı bomba patladı: 1 ölü, 2 yaralı

RAMALLAH - Batı Şeria'da el yapımı bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 İsrailli yerleşimci hayatını kaybederken, 2 İsrailli de ağır yaralandı.

İsrail Ordusu, bu sabah Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısındaki Dolev Yahudi yerleşim biriminde bir adet el yapımı patlayıcının infilak ettiğini açıkladı. Patlamayı terör saldırısı olarak ele alan İsrail ordusu, bölgeyi giriş ve çıkışlara kapatarak saldırganı bulmak için operasyon başlattı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İsrailli bir yerleşimcinin hayatını kaybettiği saldırıda ağır yaralanan 2 İsraillinin de olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Sağlık ekipleri, patlamadan zarar görenlerin bir babayla 19 yaşındaki oğlu ve 17 yaşındaki kızı olduğunu açıklarken, hayatını kaybedenin hangisi olduğu henüz bildirilmedi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini ve çok yakında savunma ekipleriyle buluşacağını açıkladı.

Batı Şeria, Ramallah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'ndan Emine Bulut yorumu: Şiddetle mücadelede kadın ve çocukların yanındayız
Cani koca, öldürdüğü eşini kıyma makinesiyle parçalayıp çöpe attı! Canice öldürülen Emine Bulut'un kardeşi: Bunların hakkı idamdır Spiker Semiha Şahin, öldürülen Emine Bulut'un haberini sunarken gözyaşlarına hakim olamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 15:04:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Ramallah'da El Yapımı Bomba Patladı: 1 Ölü, 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]