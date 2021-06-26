Ramallah'ta Filistinli muhalif aktivist Banat'ın gözaltında hayatını kaybetmesi protesto edildiFilistinli güvenlik güçlerinden gazlı müdahale - Son Dakika

- Ramallah'ta Filistinli muhalif aktivist Banat'ın gözaltında hayatını kaybetmesi protesto edildi

Filistinli güvenlik güçlerinden gazlı müdahale

RAMALLAH - Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat'ın Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi protesto edildi. Filistinli güvenlik güçleri, gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yüzlerce Filistinli, muhalif aktivist Nizar Benat'ın Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesini protesto etmek için sokaklara döküldü. Sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği gösteride, Benat'ın gözaltında ölmesine tepki gösterilerek, Filistin Yönetimi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas aleyhine sloganlar atıldı. Filistinli güvenlik güçleri, gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Yerel kaynaklar, Filistinli güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaralanan gazeteciler olduğunu bildirdi.

Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat, Batı Şeria'da 24 Haziran'da Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmişti. Banat'ın ölümü, Filistin makamlara yönelik tepki ve eleştirilere neden olmuştu. Çok sayıda yerel ve uluslararası kuruluş, Banat'ın ölümünde rolü olanlara yönelik hızlı ve şeffaf soruşturma çağrısında bulunarak, faillerin "adalete teslim edilmesi" gerektiğini belirtmişti.