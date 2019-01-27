Son Dakika Haberleri: Ramallah'ta İsrail Askerleri Bir Filistinliyi Yaraladı

Ramallah'ta İsrail Askerleri Bir Filistinliyi Yaraladı

1 saat önce

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı El-Muğayyir beldesinde İsrail askerleriyle Filistinli gençler arasında çıkan arbedede 1 Filistinli yaralandı.

Ramallah'ta İsrail Askerleri Bir Filistinliyi Yaraladı, System.String[]
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı El-Muğayyir beldesinde İsrail askerleriyle Filistinli gençler arasında çıkan arbedede 1 Filistinli yaralandı.

Ramallah'ın doğusundaki Muğayyir beldesinde, dün şehit olan Filistinlinin cenaze merasiminin ardından İsrail askerleriyle Filistinli gençler arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri Filistinli grubu dağıtmak için plastik ve gerçek mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanırken Filistinliler taş atarak ve araç lastiği yakarak karşılık verdi.

İlk yardım ekiplerinden alınan bilgiye göre, bir Filistinli bacağından plastik mermiyle vurularak yaralanırken, onlarca kişi de göz yaşartıcı gaz bombasından etkilendi.

Muğayyir beldesinde dün bir Yahudi yerleşimci tarafından vurularak şehit edilen Filistinli Hamdi Taleb Na'asan bugün son yolculuğuna uğurlanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:06 Kaynak: AA

Batı Şeria, Ramallah, İsrail, Güncel
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