Son Dakika Haberleri: Ramallah'ta "Osmanlı Döneminde Kudüs Vakıfları" Konferansı

Ramallah'ta "Osmanlı Döneminde Kudüs Vakıfları" Konferansı

1 saat önce

Ramallah Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde "Osmanlı Döneminde Kudüs Vakıfları" konferansı düzenledi.

Ramallah'ta
Ramallah Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde "Osmanlı Döneminde Kudüs Vakıfları" konferansı düzenledi.

Ramallah kentindeki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa Türkiye'den akademisyen ve araştırmacı Ali İhsan Aydın ile Ali Sarı katıldı.

Konferansta konuşma yapan Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu, Osmanlı Döneminde Kudüs Vakıflarının önemine değinerek, Osmanlı arşivlerinden bu yöndeki bilgileri edinmenin büyük ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ermumcu, Osmanlı arşivlerini incelemek için Filistinli öğrencileri Türkçe öğrenmeye teşvik etti.

Ramallah Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Abdulkadir Mustafa da konferansın özellikle tarihi olmak üzere çeşitli konular üzerinde planlanan bir dizi çalışma kapsamında gerçekleştiğini dile getirdi.

Mustafa, konferansa Filistin'deki İslami Vakıflar üzerine araştırmalar hazırlayan yaklaşık 70 öğrencinin katıldığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:21 Kaynak: AA

Yunus Emre Türk, Kudüs, Ramallah, Güncel
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