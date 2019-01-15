Ramallah'ta Yeni "Sosyal Sigortalar" Kanunu Protesto Edildi
1 saat önce
Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan yüzlerce Filistinli, yeni "sosyal sigortalar" kanunu protesto etti.
Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan yüzlerce Filistinli, yeni "sosyal sigortalar" kanunu protesto etti. Göstericiler, yeni kanunun iptal edilmesini ve Filistin Çalışma Bakanı Memun Ebu Şehla'nın istifa etmesini talep etti. Filistin güvenlik güçleri, gösteri sırasında önlemler aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:08 Kaynak: AA
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