Ramallah Valisi ile Kudüs Yunus Emre Yetkilisi "Ortak İşbirliğini" Görüştü
35 dakika önce
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Bire kentleri valisi Leyla Ganam ile Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu, Türkiye ile Filistin arasındaki ortak işbirliği ve kültürel aktarım yollarını görüştü.
İşgal altındaki Batı Şeria
'nın Ramallah
ve Bire kentleri valisi Leyla Ganam ile Kudüs Yunus Emre Türk
Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu, Türkiye
ile Filistin
arasındaki ortak işbirliği ve kültürel aktarım yollarını görüştü.
Ramallah Valiliği Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ramallah-Bire Valisi Ganam ile Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Ermumcu Ramallah kentindeki valilik merkezinde bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Filistin arasındaki ortak işbirliği ve kültürel aktarım yolları ele alındı.
Vali Ganam görüşmede Türk ve Filistin halkları arasındaki ilişkilerin derinliğine dikkati çekerek, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ile çalışmaya ve faaliyetlerini kolaylaştırmaya hazır olduklarını belirtti.
Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Ermumcu da Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu'na bağlı Türk Kültür Merkezi'nin gelecek gün ve aylarda Filistin'de birçok kültürel faaliyet gerçekleştireceğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:32 Kaynak: AA
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