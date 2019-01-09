Son Dakika Haberleri: Ramallah Valisi ile Kudüs Yunus Emre Yetkilisi "Ortak İşbirliğini" Görüştü

Ramallah Valisi ile Kudüs Yunus Emre Yetkilisi "Ortak İşbirliğini" Görüştü

35 dakika önce

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Bire kentleri valisi Leyla Ganam ile Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu, Türkiye ile Filistin arasındaki ortak işbirliği ve kültürel aktarım yollarını görüştü.

Ramallah Valisi ile Kudüs Yunus Emre Yetkilisi
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Bire kentleri valisi Leyla Ganam ile Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu, Türkiye ile Filistin arasındaki ortak işbirliği ve kültürel aktarım yollarını görüştü.

Ramallah Valiliği Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ramallah-Bire Valisi Ganam ile Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Ermumcu Ramallah kentindeki valilik merkezinde bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Filistin arasındaki ortak işbirliği ve kültürel aktarım yolları ele alındı.

Vali Ganam görüşmede Türk ve Filistin halkları arasındaki ilişkilerin derinliğine dikkati çekerek, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ile çalışmaya ve faaliyetlerini kolaylaştırmaya hazır olduklarını belirtti.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Ermumcu da Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu'na bağlı Türk Kültür Merkezi'nin gelecek gün ve aylarda Filistin'de birçok kültürel faaliyet gerçekleştireceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:32 Kaynak: AA

Yunus Emre Türk, Ramallah, Kudüs, Güncel
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