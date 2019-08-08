Son Dakika Haberleri: Raman Chibsah Gazişehir Gaziantep'te
Son Dakika Spor Haber

Raman Chibsah Gazişehir Gaziantep'te

1 saat önce

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, son olarak İtalyan takımlarından Frosinone forması giyen orta saha oyuncusu Raman Chibsah'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Raman Chibsah Gazişehir Gaziantep'te, System.String[]
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, son olarak İtalyan takımlarından Frosinone forması giyen orta saha oyuncusu Raman Chibsah'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Süper Lig'in başlamasına bir haftalık bir süre kala transfer çalışmalarına devam eden Gazişehir Gaziantep, geçtiğimiz sezon İtalya'daki performansı ile dikkat çeken 26 yaşındaki Ganalı Raman Chibsah'ı renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da Frosinone takımıyla 32 karşılaşmaya çıkan Chibsah, bir kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinde toplam 219 resmi müsabakaya çıkan Chibsah, 11 gol atıp 9 asist yapma başarısı gösterdi. Chipsah, kariyerinde Juventus, Parma, Benevento ve Frosinone takımlarında oynarken, 3 kez de Gana Milli Takımı formasını terletti.

Raman Chibsah'ı kadrosuna katarak bu sezonki on üçüncü transferini yapan Gazişehir Gaziantep, daha önce Junior Morais, Olkowski, Muğdat Çelik, Kana Bıyık, Güray Vural, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Ulaş Zengin, Pawlowski, Yuri Lodygin, Diarra ve Tetteh'i renklerine bağlamıştı. - GAZİANTEP
Gaziantep, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı
Emre Belözoğlu çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı Fenerbahçe'ye Kolarov'dan kötü haber! Suriyeli doktor korkunç işkenceyi anlattı: Esed rejimi, mahkumları cesetlerle aynı odada tutuyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 17:43:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Raman Chibsah Gazişehir Gaziantep'te
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]