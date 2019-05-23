Son Dakika Haberleri: Ramaphosa Yeniden Güney Afrika Devlet Başkanı Olarak Seçildi

Ramaphosa Yeniden Güney Afrika Devlet Başkanı Olarak Seçildi

5 saat önce

Güney Afrika meclisi, Cyril Ramaphosa'yı yeniden devlet başkanı seçti.

Ramaphosa Yeniden Güney Afrika Devlet Başkanı Olarak Seçildi, System.String[]
Güney Afrika meclisi, Cyril Ramaphosa'yı yeniden devlet başkanı seçti.

Güney Afrika meclisi, 8 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlerde yüzde 58'le en yüksek oyu alan Afrika Ulusal Kongresi (ANC) lideri Ramaphosa'yı devlet başkanı olarak seçti.

Seçimi kazanan ANC, 400 sandalyelik mecliste 230 sandalye elde ederken bir önceki seçime göre 14 sandalye kaybetti.

Güney Afrika'da düzenlenen genel seçimlerde ANC oyların yüzde 58'ini alarak seçimin galibi olmuştu. Ana muhalefetteki Demokratik Birlik yüzde 20, Ekonomik Özgürlük Savaşçıları ise yüzde 10 oy alarak seçimi tamamladı.

Son iki seçimde ANC'nin oyları düşerken uzmanlar, bir yıl önce partinin başına geçen Ramaphosa'nın seçmene yeni dönemde daha fazla iş ve yolsuzluklarla mücadele yönünde güven vermesinin, oylardaki muhtemel daha fazla düşüşü engellediğini dile getiriyor.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 12:11 Kaynak: AA
Afrika, Güney Afrika, Politika
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