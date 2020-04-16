Ramazan'a özel beslenme önerileri - Son Dakika
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Ramazan'a özel beslenme önerileri

15 dakika önce

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Nemutlu da bu ayda sağlıklı beslenmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

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Yoğun koronavirüs gündemi devam ederken bir yandan da Ramazan'a hazırlıklar yavaş yavaş başladı.

Rahmet ve bereketi bol Ramazan ayının gelmesi üzerine hem bedenen hem de ruhen bir arınma sağlayan oruç ibadetini yerine getirebilmek için sabırsızlanmaya başladık. Kişinin sağlıklı ya da hasta olması farketmeksizin bünyenin zayıf düşmemesi için Ramazan'da sahur öğününü atlatmaması gerektiğini söyleyen Dyt. Yeşim Nemutlu, önerilerine şöyle devam etti: "İftarda orucu açtıktan sonra bir anda yoğun besin tüketiminden kaçmalı, azar azar dengeli bir şekilde besin tüketmelidir. Özelikle sahurda çok tuzlu ve kızartma ürünleri tüketilmemeli, uzun süre tokluk sağlayacak ve susatmayacak ürünler tercih edilmelidir. Sahurda mutlaka yumurta, tuzsuz peynir, bol yeşillik, tam tahıllı gıdalar, çiğ kuruyemişler tüketilmelidir. İftarda hurma veya zeytinle başlayıp çorba yavaşça tüketilmeli, daha sonrasında ızgara, haşlanmış veya fırında yapılmış yemekler; zeytinyağlı sebze yemekleri, kurubaklagil yanına yoğurt gibi besinler tüketilmelidir. İftar ve sahur arasında, su ihtiyacını karşılayabilmek için bir anda çok su içerek değil saatlere yayarak tüketilmesi önemlidir. İftar sonrası 1 kupa papatya çayı (polene alerjiniz yoksa) hazımsızlığı gidermek için tüketilebilir. Bazı hastalıklar için oruç tutmak yasaktır. Ancak doktorlar oruç tutmak isteyen bazı hastalara belli şartlar altında izin vermektedir."

Oruç tutan bu kişilerin beslenmesine çok dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken Nemutlu, şu tavsiyelerde bulundu: "

-Reflü hastalarının, en büyük sorunlarından bir tanesi yemek yedikten sonra mide özsuyunun yukarı kaçmasıdır. Yemek yedikten hemen sonra uzanılmamalı ve yatılmamalıdır. Özellikle, sahurda kızartma gibi ağır, yağlı ve/veya kırmızı et ağırlıklı besinler tüketilmemelidir. (Fazla yağlı beslenme midedeki kapakçığın kalkmasını sağlayarak, mide özsuyunun yukarı çıkmasını sağlayacaktır.) Uzun süre aç kalındığını göz önüne alırsak, bir anda hızlı ve çok tüketmek mide rahatsızlığını artıracağı için yavaş ve iyi çiğnenmelidir. Kişiler mide yanması yaşamamak için narenciye, domates, kahve, çikolata ve çok baharatlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Gün boyu susuz kalmanın getirisi olarak, iftar sonrası tüm su gereksinimi karşılamak akla gelmeyebilir. Ancak bu süre zarfında aniden çok fazla su tüketmek değil, saatlere yayarak mutlaka su tüketimi sağlanmalıdır. Bir anda içilen su, böbreklerden süzülemeyerek atılacak, vücudun yararlılığı için kullanılamayacaktır. Aynı zamanda tüm gün susuz kalıp, üzerine sıcak havalardan dolayı terleme meydana gelebilir, o zamanda ayran ve cacık gibi yiyeceklerle de su ve mineral ihtiyacı karşılanabilir.

-Astım ve KOAH hastalığından muzdarip olanlar;

İftar ve sahur arasında aralıklarla 10-12 bardak suyun tüketilmesi gerekecektir,

Gün içerisinde aşırı hareketten kaçınılmalıdır,

Yemekler yavaş ve azar azar tüketilmeli, asla yemeğin yanında gazlı içecekler tüketilmemelidir.

KOAH hastaları bazı komplikasyonlara bağlı olarak, iştahsızlık yaşayabilmektedir. Bu nedenle bu kişiler kendilerine hacmi küçük besleyiciliği yüksek öğün hazırlayabilir. Örneğin, Bir sütün içerisine elma veya muz; ceviz, çiğ fındık veya çiğ badem ekleyerek blenderden geçirip tüketmek gibi.

-Kalp hastalığı olanların ise, Ramazan ayında genellikle oruç tutması önerilmez, doktorun izin vermesi halinde oruç tutmak belli kilo kaybı gözlendiğinde faydalı olabilir. Ancak iftarda açlık anıyla çok yağlı besinlerin ve şerbetli tatlıların tüketimi kalp hastalığı risklerini daha da arttıracağı belirtilmektedir. Bu hastaların oruç tutmasına izin verildiyse bile sağlıklı beslenme düzeninden ödün vermemeleri gerektiği vurgulanmaktadır. Bu kişiler için beslenme önerilerini ise şöyle sıralayabiliriz;

Tam tahıllı gıdalar, tuzsuz beyaz peynir, kaymaksız yoğurt, çiğ kuruyemişler, haftanın belli günleri sahurda haşlanmış yumurta tüketimi olabilir; şarküteri, salamura, kızartmalar, şerbetli tatlılardan uzak durmak gerekir.

Kalp hastalarının sadece Ramazan ayına özel değil, her zaman çok tuzlu, şarküteri, kırmızı et, yağlı kızartma yöntemleri ile hazırlanan tüm yiyeceklerden uzak durmalıdırlar.

Asla sahur yapmadan yatılmamalıdır.

Kalp hastaları için su tüketimi oruç tutma zamanında çok daha önemli bir hale gelmektedir. Bu nedenle su tüketimini dengeli şekilde iftar ve sahur arasına yayılmalıdır.

Hastalığınıza rağmen, sigara tüketmeye devam ediyorsanız, bence şimdi bırakmanın tam zamanı!

Söylediklerim sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için doktorunuza başvurmalısınız."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 09:37 Kaynak: Bültenler

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