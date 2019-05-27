Son Dakika Haberleri: Ramazan'a özel iftar sofraları (3)

Ramazan'a özel iftar sofraları (3)

1 saat önce

On bir ayın sultanı Ramazan sürüyor.

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On bir ayın sultanı Ramazan sürüyor. Bu sene de Ramazan mönüsü hazırlayan yerlerden seçmeler bu köşede. Bu haftanın mekanları Borsa Restaurant, Four Seasons Hotels, Hilton Bosphorus, Tadında Anadolu, Wyndham Grand Kalamış Marina Hotel…
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:03 
Ekonomi
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