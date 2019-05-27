Ramazan'a özel iftar sofraları (3)

On bir ayın sultanı Ramazan sürüyor.

On bir ayın sultanı Ramazan sürüyor. Bu sene de Ramazan mönüsü hazırlayan yerlerden seçmeler bu köşede. Bu haftanın mekanları Borsa Restaurant, Four Seasons Hotels, Hilton Bosphorus, Tadında Anadolu, Wyndham Grand Kalamış Marina Hotel…

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