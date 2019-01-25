Ramazan Abay'dan Krize Karşı 4s Formülü

Ege Finans Derneği'nin (EFD) faaliyet alanına ve bugüne kadar gelinen noktalara değinen Ege Finans Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Oğuzhan Altay, "Ege Finans Derneği 2012 yılında yaşama geçti ve şu an 200 üyesi olan bir dernektir. Ege Finans Derneği her geçen gün etki alanı genişleyen bir örgütlenmedir. Gençlerin piyasadaki usta isimlerin tecrübelerinden yararlanmasını güzel bir kazançtır" diye konuştu.

KRİZLERDE ADIMLARINIZ TEMKİNLİ ATIN

Ekonomi gündemini değerlendiren ve sıkıntılı dönemlerde 4S formülünü uygulamanın firmalar için katkısını dile getiren Rabay Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ramazan Abay, "Krizler şirketin öncelikli hedeflerini bozan, önlemek için zamanın kısıtlı olduğu, ortaya çıktığı zaman karar vericileri hayrete düşüren olaylardır. Bu nedenle büyük derecede stres gerilimi yaratan durumlardır. Bu durumlardan şirketi çıkarmak için yöneticilerin iyi bir liderlikle çalışanlarını yaşananlara adapte etmesi gerekir.Kriz dönemlerinde panik yapmadan adımlarınızı atmak size büyük fayda sağlayacaktır. Krizlerden çıkış için 4S kuralını çok faydalı buluyorum. 4S kurallarını açıklamak gerekirse, birincisi kriz dönemlerinde soğukkanlı olun ve sorumluluğu üstlenin, ikincisi sabırlı olun ve panik olmayın, üçüncüsü sabırlı olun ve niyetinizin fabrikanızı çalıştırmak olduğunu unutmayın, dördüncüsü ise şirketinizin bireysel ve kurumsal sosyal sorumluluğunuz olduğunuzu unutmayın. Kriz dönemlerinde liderler kendilerine güvenerek hareket etmeli ve bu 4S formülünü hayata geçirmelidir" diye konuştu