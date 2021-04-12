Ramazan alışverişi dükkân önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika

Ramazan öncesi Eskişehir'deki bazı dükkanlar önünde uzun alışveriş kuyrukları oluşturan vatandaşlar zaman zaman sosyal mesafeyi unuttu.

İslam aleminin kutsal aylarından olan Ramazan ayı öncesi çarşı pazar kalabalıklaştı. Bu gece ilk sahuru yapacak vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için dükkanlar önünde yoğunluk oluşturdu. Özellikle hurma ve bakliyat satılan dükkanlarda zaman zaman sosyal mesafe unutuldu. Yoğunluk ve talepten memnun olan esnafın yüzü ise satışlardan güldü. Bu sırada denetimlerini sürdüren polis ekipleri kalabalığın olduğu noktalara uyarılar yaptı. - ESKİŞEHİR