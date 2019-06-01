Son Dakika Haberleri: Ramazan ayı boyunca günde 200 öğrenciye iftar verildi
Son Dakika Güncel Haber

Ramazan ayı boyunca günde 200 öğrenciye iftar verildi

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından Ramazan ayında devam ettirilen iftar yemekleri bu yıl da günde 200 öğrenciye kendini evinde gibi hissettirdi.

Ramazan ayı boyunca günde 200 öğrenciye iftar verildi, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından Ramazan ayında devam ettirilen iftar yemekleri bu yıl da günde 200 öğrenciye kendini evinde gibi hissettirdi.

İlçe Müftüsü Hamdi Gevher mübarek Ramazan ayının son günlerine girildiğini ifade ederek tüm inananların bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini bu son 10 gün içinde aramaları gerektiğini söyledi.

Bandırma'da ilk Ramazan ayını geçirdiğini belirten İlçe Müftüsü Hamdi Gevher "Allah'a şükürler olsun ki, hiçbir sıkıntı ve aksaklık olmadan huzur içinde bugünlere geldik. Mübarek Ramazan ayında öğrencilerimizle beraber olmaya çalıştık. Her gün 200 öğrencimize iftar yemekleri verdik. Onlara ailelerinden uzakta olmanın hüznünü yaşatmamaya çalıştık. Diyanet İşlerimizin bu seneki Ramazan ayının ana teması paylaşma oldu. Etrafımızdaki ihtiyaç sahiplerini bularak onlara sahip çıkarak yardım etmeliyiz. Vatandaşlarımızın bize ulaştırdıkları zekat, fitre ve yardımları Allah'ın izni ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık" dedi.

"Kadir Gecemizi dualarla eda ettik"

"Kadir Gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğunu ifade eden İlçe Müftüsü Hamdi Gevher " Peygamber Efendimiz Kadir Gecesini Ramazan ayının son 10 günü içinde aramamızı söylemiştir. Genel kabul olarak da Ramazan ayının 27. günü biz Müslümanlar Kadir Gecesi olarak idrak ediyoruz. Ramazan ayının bu son 10 gününde ibadetlerimizi arttırmamız gerekiyor. Bu çerçevede ilçe Müftülüğü olarak camilerimizde özel programlar gerçekleştirdik. Misafir hocalarımızın yanı sıra Bandırmalı hocalarımızla sahur vaktine kadar süren programlar hazırladık. Kuran-ı Kerim Tilaveti, tesbihatlar, sohbetler sahura kadar devam etti. Tüm bu çabamız Kadir Gecesine Ramazan ayının son 10 günü içinde yakalamak ve ona kavuşmak içindir. Mübarek Ramazan ayının sona ermesiyle de Bayrama ulaşacağız. Huzur ve barış içinde tüm ülke olarak Ramazan bayramını kutlamak nasip olur inşallah. Ramazan ayında devam ettiğimiz tüm güzellikleri de unutmadan devam etmesi ümidiyle tüm vatandaşlarımın Ramazan Bayramlarını kutluyorum" dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:19 Kaynak: İHA
Huzur, Balıkesir, Bandırma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İSTANBUL- ÇEKMEKÖY'DE KAVGA ETTİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI İftara ne kadar kaldı? İşte 1 Haziran Cumartesi il il iftar vakitleri Son Dakika! Iğdır'dan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu Genç kıza dehşeti yaşatan cani sevgili için istenen ceza belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 12:08:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ramazan ayı boyunca günde 200 öğrenciye iftar verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]