Ramazan ayı fırsatçılarına geçit yok - Son Dakika
Üye Girişi

Ramazan ayı fırsatçılarına geçit yok

02.04.2022 11:04
Ramazan ayı fırsatçılarına geçit yok

Ankara Yenimahalle Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla tatlı imalathaneleri ve fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Ankara Yenimahalle Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla tatlı imalathaneleri ve fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla tatlı imalathaneleri ve fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde Ramazan pidesinin gramajı, fiyatı, üretim koşulları ve hijyen şartları kontrol edilirken tatlı imalatında kullanılan ürünlerin kalitesi, saklama koşulları, son kullanma tarihleri de tek tek incelendi. Denetimler çerçevesinde hijyen kurallarına uymayan ve sağlıksız üretim yapan işyerleri uyarılırken, işini hakkıyla yapan esnaf tebrik edildi.

"Herkes işini düzgün yapacak"

Zabıta ekiplerinin rutin olarak gerçekleştirdikleri denetimleri Ramazan ayında da titizlikle devam ettirdiklerini söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Vatandaşlarımızın güzel bir Ramazan ayı geçirebilmesi için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşın sağlığı ile oynayan, kimseye affımız yok. Herkes işini düzgün yapacak, halka bozuk gıda satmayacak, halkı fahiş fiyatlarla kandırmayacak. Ben ve ekibim Ramazan ayı boyunca tüm vatandaşlarımızın hayırlı ve sağlıklı bir Ramazan geçirmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Fırsatçılara geçit vermeyeceğiz" dedi. - ANKARA

Ramazan ayı fırsatçılarına geçit yok
Ramazan ayı fırsatçılarına geçit yok
Ramazan ayı fırsatçılarına geçit yok
Ramazan ayı fırsatçılarına geçit yok
Ramazan ayı fırsatçılarına geçit yok
Ramazan ayı fırsatçılarına geçit yok

YORUMLAR
500
Başkentte '6 Milyon Tek Yürek' kampanyası yeniden başlatıldı Başkentte '6 Milyon Tek Yürek' kampanyası yeniden başlatıldı Sınav sonrası davulculara görev kartları dağıtıldı Sınav sonrası davulculara görev kartları dağıtıldı

Yenimahalle Belediyesi, Ramazan, Ankara, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ramazan ayı fırsatçılarına geçit yok - Son Dakika


Son Dakika
11:07 Zelenski'den kan donduran iddia: Rusya çekilirken ölülerin bedenlerine bile mayın yerleştirmiş
11:04 Hani insan hakları vardı? Danimarka; İranlı anneyi önce uyuşturdu, sonra 2 çocuğuyla sınır dışı etti
11:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklitçisi benzinciye gidince ne olur? İşte o anlar
11:00 Galatasaraylı Cicaldau İtalyan ve İspanyol takımlarının radarına girdi
10:28 Acil tıp teknikeri Büşra terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı, sonra da ismini koydu: Bakan Koca o anları paylaştı
10:26 Ünlü futbol adamı Arsen Wenger'den Mesut Özil tavsiyesi: Biraz eğlenmesi gerekiyor
10:23 Tecavüz suçlamasıyla gündem olan Kurtuluş Kuş "Kedi yine ciğere uzanamadı" paylaşımıyla ne demek istedi?
10:20 Zamlara isyan edenler kervanına Melih Gökçek de katıldı! Gökçek'e göre zamların nedeni bürokratlar
10:18 Muharrem İnce Ramazan alışverişine çıktı, fişini sakladı: Gelecek ay aynı markete tekrar gidecek, fiyatları karşılaştıracak
09:51 Bebeğin adı bile belli oldu: Kurt! Tatlıtuğ çiftçi ay sonunda Kurt'u kucaklarına alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 11:16:43. #1.12#
SON DAKİKA: Ramazan ayı fırsatçılarına geçit yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement