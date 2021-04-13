Ramazan ayı içerisinde her eve sıcak yemek ulaştırılacak - Son Dakika

Ramazan ayı içerisinde her eve sıcak yemek ulaştırılacak

13.04.2021 15:42
Ramazan ayı içerisinde her eve sıcak yemek ulaştırılacak, System.String[]

Koronavirüs salgını dolayısıyla geçen yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahibi vatandaşların iftarlarını açmaları için kurulan iftar çadırları kurulmayacak.

İftar çadırlarının kurulamamasından dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Valiliği ve Türk Kızılay'ın işbirliğiyle Ramazan ayında 'Yalnız Değilsiniz' projesi kapsamında 65 yaş üstü, kimsesiz, engelli ve ihtiyaç sahibi insanların evlerine sıcak yemek ulaştırılacak.

Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan yardım programı için Büyükşehir Belediyesi önünde bir program düzenlendi. Düzenlenen programa Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Şirket Genel Müdürleri ile ilgili kurum personelleri katıldı.

BU ETKİNLİĞİMİZ TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDU

Program sırasında kısa bir konuşma gerçekleştiren Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, "Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının birinci günündeyiz. Ramazan ayının ülkemize, milletimize, Türk ve İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu yıl da Ramazan ayına buruk başladık. Ramazan ayında geleneklerimize uygun olarak iftarlar, teravih gibi etkinliklerimiz oluyordu. Pandemi süreciyle birlikte bu etkinliklerimizi şu anda yapamıyoruz. Sağlık Bakanlığının açıklamış olduğu kurallara uyarak inşallah Bayrama daha sağlıklı bir şekilde girmeyi temenni ediyorum. Ramazan ayı bereket ayı, hayır ayı hayırların yarıştığı bir ay. Bu dönemde vatandaşlarımızın beklentileri var. Geçen yıl Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte başlattığımız iftar programları Türkiye'ye örnek teşkil etti. Yapmış olduğumuz bu ekinlikler hep diyoruz; Malatya ilkleri yapar, ilkleri başarır diyoruz. Bu yapmış olduğumuz etkinlik Türkiye'ye örnek olarak geçti. Bu senede etkinliğimizin devamını gerçekleştiriyoruz. Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde özellikle 65 yaş üstü, kimsesiz yemeğini yapamayan ve ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemekleri evlerine kadar götürülüp onların hayır dualarını almaya çalışıyoruz. Bu etkinlikte önderliğimizi yapan Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bu çalışmalarda bizimle olacak arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye, hilal olsun Malatya diyorum" şeklinde konuştu.

MALATYA SINIRLARI İÇERİSİNDE AÇ VE AÇIKTA KİMSE KALMAYACAK

Ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı konuşmada, "Ramazan ayının Malatya'mıza, hemşerilerimize, ülkemize,lemi İslam'a ve insanlığa barış huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Ramazan ayı bereket ayıdır. Günahların af edildiği, duaların kabul edildiği aydır. Kuran-ı Kerim'in indirildiği, içerisinde Kadir Gecesini barındıran aydır. Bu güzel aya bizleri eriştirdiği için Cenab-ı Allah'a ne kadar şükretsek azdır.Valiliğimiz, Kızılay'ımız ve Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler memleketimizde aç ve açıkta, kimsesiz ve sahipsiz hiç kimseyi bırakmamak, sahipsizlerin sahibi olma anlayışı içerisinde çalışıyoruz. Belediye personelimiz, Valilik personeli ve Kızılay personelleri ile birlikte sahada aç ve açıkta olan vatandaşımızı bizzat evinde ziyaret edip BELSOS tarafından hazırlanan ve 15 aracımızla bütün Malatya'da 65 yaş üstü kimsesiz, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sıcak yemekleri evlerine ulaştırılacaktır. Ayrıca ekranları başında bizleri izleyen ve dinleyen vatandaşlarımızdan da ricamız Malatya sınırları içerisinde aç ve açıkta kimse kalmayacak. Herkese sıcak yemek gidecek, herkese giysi gidecek, herkese gıdaları gidecek. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi, Kızılay ve Valiliğimiz gerekli tedbirleri almıştır. Büyükşehir Belediyesi olarak Vahap Küçük Hayır Çarşımızda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız her türlü ihtiyacını karşılama imkânına sahip. Ayrıca Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız tarafından tespiti yapılan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da ekmek, gıda paketi ve alışveriş çekleri ulaştırılmakta. Malatya huzurun adıdır, Malatya birliğin adıdır. Malatya birlik, beraberlik ve dayanışmanın adıdır. Bu birliktelik Valilik olarak devletimizin, yerel yönetim olarak Belediyemizin ve Kızılay'ın ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtmak için bir arada olunması buda Malatya için ayrı bir örnek. Malatya dün medeniyet destanı yazdı, kahramanlık destanı yazdı, ilim irfan destanı yazdı; bugün de bütün paydaşlarıyla birlikte hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz. Tekrar Bütün hemşerilerimizin Ramazan aylarını tebrik ediyor, Ramazan ayının memleketimize, insanlığa huzur ve barış getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

BU AYI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEK GEREKİR

Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayına ulaşmanın sevinci içerisinde olduklarını belirten Malatya Valisi Aydın Baruş ise yaptığı konuşmada, "Allah bu ayı bizim için hayırlara vesile kılsın. Dinimizde çok önemli bir ay Ramazan ayı. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu Cehennemden kurtuluş ayı olarak nitelenmiş. Her türlü hayrın yapılma fırsatının bulunduğu ve bizim birey olarak kendimizi hesaba çekme fırsatı bulduğumuz ruhumuzu dinlendirdiğimiz bir ay. Bu ayı en iyi şekilde değerlendirmek gerekir. Bu ayı değerlendirmek için en büyük vesilelerden birisi de fakir, yoksul ve muhtaçlara el uzatmaktır. Bu yıl salgın şartları bildiğiniz gibi bazı organizasyonları ertelememize neden oldu. Salgın gerçekten şu sıralar çok yaygın. Bulaş riski çok artmış durumda. Vaka sayısında endişe verici boyutlara doğru gidiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını rica ediyorum. Salgının yayılmasına Malatya olarak dur diyelim. Bu koşullar nedeniyle yapamadığımız toplu iftar programlarından istifade edemeyen muhtaç durumdaki vatandaşlarımız, özellikle kendi kendine sıcak yemek hazırlayamayacak ve engelli durumdaki kardeşlerimizin sıcak yemek ihtiyaçlarını bu yılda Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Kızılay'ımız ortak bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyon çerçevesinde 15 araçla 1500 ailemizle başlayıp bu sayıyı artıracağız. Bu organizasyonda Büyükşehir Belediyemizin büyük emekleri var. Büyükşehir Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bu duyarlılığı göstermeyen yerler ve beldeler var. Bu konuda Malatya bütün Türkiye'ye örnek gösterilecek bir duyarlılığa sahip. Malatya'da sadece sıcak yemek değil, kuru gıda, giyecek yardımı her türlü imkânlar seferber ediliyor. Dolayısıyla Malatya'da aç ve açıkta kimsenin olmadığını düşünüyoruz. Malatya'da bir insanın aç ve açıkta kalması hepimizin sorumluluğundadır. Bu dayanışmayı içerisinde Ramazan ayını tüm vatandaşlarımız için bir sevinç ve mutluluk ayı ve sonunda sağlıkla bayrama ulaşma ayı olarak değerlendirebiliriz diye düşünüyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlen törenin ardından, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak iftar yemeği ulaştıracak olan servis araçları görevli oldukları mahallelere hareket ettiler.

Ramazan ayı içerisinde her eve sıcak yemek ulaştırılacak

Büyükşehir Belediyesi, Kızılay, Malatya, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ramazan ayı içerisinde her eve sıcak yemek ulaştırılacak - Son Dakika


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