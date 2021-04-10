Ramazan ayı öncesi domatese yüzde 50 zam - Son Dakika

Ramazan ayı öncesi domatese yüzde 50 zam

10.04.2021 09:48
Ramazan ayı öncesi domatese yüzde 50 zam, System.String[]

Kayseri'de semt pazarlarında Ramazan ayı öncesi domatese yüzde 50 zam geldi.

Kayseri'de semt pazarlarında Ramazan ayı öncesi domatese yüzde 50 zam geldi.

Haftanın her günü kentin farklı bölgelerinde kurulan semt pazarlarında Ramazan ayı öncesi domatese yüzde 50 oranında zam geldi. Geçen hafta tezgahlarda 5 TL'den satılan domates, bu hafta 7.5 TL'yi gördü. Pazar ürünlerinde sadece domateste yükselme olduğunu söyleyen Pazarcı Olcay Yıldırım, "Ramazan yaklaştı ancak fiyatlarda Ramazana bağlı olarak herhangi bir oynama yok. Ürünler içerisinde sadece domateste biraz yükselme var. Domatesin yükselmesi ihracattan dolayı, çünkü domatese aşırı bir ihracat girdi. Onun için domateste biraz yükselme var. 5 TL'ye sattığımız domatesin fiyatı 6 buçuk, 7 buçuk civarında seyrediyor. Meyve ise şu anda düşüşte diyebiliriz. Elma, 2-3 TL arasında bedava diyeceğimiz rakamlara satılıyor. Portakalın zaten mevsimi geçti. "Olsa da olur, olmasa da olur" diye düşünüyoruz. Onun fiyatı da 4-5 TL gibi seyrediyor. Şu anda yeni başlayan ürünler içerisinde çilek var. Çilekte biraz hızlılık var. Muz ise birazcık yükseliş potasına girdi. Onun sebebi ise seraların artık bitmesi. Muz azalıyor. Azaldığı için talep doğrultusunda birazcık yükselme var" ifadelerini kullandı.

Ramazanın etkisini görmediklerini vurgulayan Olcay Yıldırım, "Ramazan öncesi günler sönük geçiyor. Bunun neden ise tamamen pandemidir. Şu anda ne kadar da biz rahatız, iyiyiz dersek diyelim. Ortada bir ekonomik sıkıntı var. Bu ekonomik sıkıntıda toplumun her katmanında etkisini gösteriyor. Ramazanda olmazsa olamaz diyeceğimiz ürün yeşilliktir. Yani sofralarda salata ve yeşillik ürünleri sofranın bereketidir. Bunu Peygamber Efendimizde tavsiye etmiştir. Ayrıca sebze yemekleri, sebzenin sezonu yeni başlıyor. Patlıcan, kabak ve fasulye olursa çok iyi olur. Bu sene Ramazanda teravih namazları yok. İnsanlar evlerinde, kahve olayı yok. Gezme olayı yok. Misafirlik yok. Sahura kadar uzun bir süreç var. Mutlaka meyvede yenecek. Çünkü sürekli çay içilmez. Portakalda yenecek, çilekte yenecek, kivide yenecek. Sonuçta bunlarda C vitamini. Bu C vitaminini insanların alması gerekiyor. Sonuç olarak ortada bir pandemi var. Virüse karşı etkisini göstermesi için bunlar gerekli. Akşama kadar insanların boğazı kuru kalacak. Bunu geceden takviyeli bir şekilde giderirse hem orucunu rahat tutar, hem de sağlığını korumuş olur" diye konuştu.

Ramazan öncesinde semt pazarlarında ürünlerin fiyatları şu şekilde oluştu:

"Domates 7.5 TL, Çağla 10 TL, Yeşillik 2 TL, Patates,1.25 TL, Biber 8 TL, Muz 10TL, Patlıcan 4 TL, Soğan 1.5 TL, Çilek 10, Portakal 5 TL, Kabak 4 TL Salatalık 3.5 TL." - KAYSERİ

Ramazan ayı öncesi domatese yüzde 50 zam
Ramazan ayı öncesi domatese yüzde 50 zam
Ramazan ayı öncesi domatese yüzde 50 zam
Ramazan ayı öncesi domatese yüzde 50 zam
Ramazan ayı öncesi domatese yüzde 50 zam

Türk Lirası, Domates, Kayseri, Ramazan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ramazan ayı öncesi domatese yüzde 50 zam - Son Dakika


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