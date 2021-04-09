Ramazan ayı öncesinde gül kokusu esanslı dezenfekte - Son Dakika

Pandemi süresince Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri tarafından her ay düzenli olarak yapılan camilerin dezenfeksiyon işlemleri, bu ayın önemine binaen gül kokusu esanslı dezenfektanlarla gerçekleştiriliyor.

Akyazı Belediyesi, Sağlık İşleri ekipleri tarafından her hafta Cuma günü yapılacak olan gül kokulu esans atma uygulamasına bugün itibarı ile başlandı. Ramazan ayını karşılamak adına yine Akyazı Belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde ULV cihazlı araçlarla havaya gül suyu atılacak. Oruç tutan vatandaşlara manevi iklimi hatırlatma ve hoş kokulu anlar yaşatma adına öncelikli olarak ana caddeler de yapılacak olan uygulamanın, Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde uygulanmaya devam edileceği açıklandı. - SAKARYA