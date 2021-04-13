Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de bugün koronavirüs gündemiyle toplandı. Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında, kurulun aldığı tavsiye kararları Kabine üyelerine sunulacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına ilişkin sunum yapacak.
Toplantının genel amacı Ramazan ayında insan hareketliliğini azaltmak ve vaka sayılarını düşürmek. Bu doğrultuda alınması planlanan ek tedbirler Kabine toplantısında görüşülecek. 81 ilde tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek. 1 Mart itibariyle başlayan kademeli normalleşme sürecinde "geriye dönüş ya da tam kapanma olacak mı?" sorusuna kabine üyeleri karar verecek.
Kulislerde konuşulan ve Bilim Kurulu'nun Kabine'ye tavsiye edeceği belirtilen kısıtlama tedbirleri ise şunlar:
Kaynak: SonDakika.com
Son Dakika › Güncel › Ramazan ayı tedbirlerinin görüşüleceği kritik Kabine toplantısı başladı - Son Dakika