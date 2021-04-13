Ramazan ayı tedbirlerinin görüşüleceği kritik Kabine toplantısı başladı - Son Dakika

Ramazan ayı tedbirlerinin görüşüleceği kritik Kabine toplantısı başladı

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni Ramazan tedbirlerinin görüşüleceği Kabine toplantısı Beştepe'de başladı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları açıklayacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de bugün koronavirüs gündemiyle toplandı. Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında, kurulun aldığı tavsiye kararları Kabine üyelerine sunulacak. BAKAN KOCA VAKALARI SUNACAK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına ilişkin sunum yapacak. 81 İL İÇİN KARAR VERİLECEK Toplantının genel amacı Ramazan ayında insan hareketliliğini azaltmak ve vaka sayılarını düşürmek. Bu doğrultuda alınması planlanan ek tedbirler Kabine toplantısında görüşülecek. 81 ilde tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek. 1 Mart itibariyle başlayan kademeli normalleşme sürecinde "geriye dönüş ya da tam kapanma olacak mı?" sorusuna kabine üyeleri karar verecek. Kulislerde konuşulan ve Bilim Kurulu'nun Kabine'ye tavsiye edeceği belirtilen kısıtlama tedbirleri ise şunlar: Tam kapanma Türkiye genelinde ya da kırmızı illerde seyahat yasağı Yüz yüze eğitimin devam ettiği illerle ilgili değerlendirme Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur tedbirleri uygulanacak Kamuda yeniden esnek çalışma modeli Özel sektörün uzaktan çalışmaya teşvik edilmesi Kısıtlama saatlerinin değiştirilmesi Ramazanda kafe ve lokantaların kapalı olması Hafta sonu yasaklarının devam etmesi Ramazan boyunca teravihler için camilerde geçtiğimiz yıl uygulanan tedbirlerin uygulanması Kalabalık meydan ve caddelerin sınırlandırılması Bayramda seyahat kısıtlaması

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